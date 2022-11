Spagna e Germania non si fanno male

Emozioni e gol nella prima vera partita tra big di questo mondiale. Sotto il tendone dei beduini dell’Al Bayt, Spagna e Germania fanno 1-1 e rimandano all’ultimo turno il discorso qualificazione.

Spagna e Germania si fermano sul pari

Morata porta avanti la Roja, Fullkrug rimette in piedi i tedeschi al tramonto del match. Partita dominata a livello territoriale dalla Spagna, che centra subito una traversa con Dani Olmo. Germania costretta a difendersi ma mai rinunciataria, brava a sfruttare il controgioco. Rudiger trova il vantaggio di testa sugli sviluppi di un piazzato, ma gol annullato per posizione irregolare del calciatore del Real Madrid. Nella ripresa, la partita si apre, la Spagna spinge con maggior determinazione e dopo un’ora di gioco trova il vantaggio con il subentrato Morata. Perfetto l’assist di Jordi Alba, con l’attaccante che sbuca davanti a Sule e uccella Neuer. Poi Asensio si divora il raddoppio calciando alle stelle da buona posizione. La Germania si scuote, sa di essere con un piede e mezzo fuori dal mondiale e a sette dalla fine trova il pari con Fullkrug con un destro potentissimo sul quale può nulla Unai Simon. Finisce 1-1, dopo la vittoria di Costa Rica che nel pomeriggio ha avuto la meglio sul Giappone per 1-0 grazie ad un gol di Fuller, messo a segno con la complicità del portiere Gonda. In classifica Spagna 4, Giappone e Costa Rica 3, Germania 1. E nell’ultimo turno Spagna-Giappone e Costa Rica-Germania. Gruppo E ancora tutto da scrivere.

Croazia e Marocco, sprint verso gli ottavi

Avanzano a braccetto Croazia e Marocco verso la fase ad eliminazione diretta. La Croazia ha superato nettamente il Canada per 4-1, mentre il Marocco si è imposto per 2-0 sul Belgio ormai avviato verso il viale del tramonto. Tanta Croazia, stravince contro il Canada (4-1) e avanza verso gli ottavi a braccetto con il Marocco. I vice campioni del mondo partono male perché incassano dopo 68 secondi il gol di Davies per il vantaggio nordamericano. E soffrono. Kramaric è ispirato e si vede. Gli viene annullato un gol per offside, decisione giusta. Ma è il preludio ad una serata magica. Poco dopo la mezz’ora trova infatti la via del gol per il pareggio croato dopo un’azione travolgente. E a stretto giro rimonta completata con Livaja, che mette la freccia per il sorpasso: gran destro da fuori e 2-1 Croazia all’intervallo. Perisic c’è, duetta alla perfezione con Kramaric che firma il 3-1 e partita in ghiaccio, ma non finita. Perché in pieno recupero i croati calano il poker con Majer, e fine dei giochi. Come detto la Croazia aggancia il Marocco in testa. Qualificazione rimandata all’ultimo giro contro un Belgio vicino all’eliminazione. Torna a casa con novanta minuti d’anticipo il Canada.

La sorpresa di giornata porta la firma del Marocco che schianta il Belgio (2-0). Marocco meglio in tutto. Dai e dai il Marocco passa: punizione al bacio di Sabiri, con Courtois colpevole. Nonostante lo svantaggio il Belgio non reagisce e nel finale incassa il secondo gol che lancia in orbita il Marocco. Belgio a rischio eliminazione.

Domani tocca a Brasile e Portogallo

Si chiude domani la seconda giornate di gare. In campo Brasile e Portogallo. Clou al 974 con i carioca che sfidano la Svizzera, entrambe a tre punti, strizzano l’occhio agli ottavi, con Camerun e Serbia che provano a rientrare in corsa. Nel gruppo H, Ronaldo sfida l’Uruguay e non è una partita facile, mentre nell’altra sfida si affrontano Corea del Sud e Ghana.