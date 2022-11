Frana a Ischia, due bambini fra i dispersi: ricerche senza sosta

Una donna di 31 anni è la prima vittima accertata della frana che ha investito la località di Casamicciola, sull’isola di Ischia. Ancora disperso il suo compagno, travolto assieme a lei dalla marea di fango nella zona del Rarone, fra le più colpite dalla calamità della scorsa notte. Il corpo della donna è stato ritrovato sepolto dal fango, nei pressi di Via Celaro. Nonostante l’esito finale, le operazioni di recupero erano state piuttosto complesse, sia per il meteo che per l’impraticabilità delle strade. I soccorritori, nel frattempo, lavorano senza sosta nella speranza di ritrovare gli undici dispersi, fra i quali risulterebbero anche due bambini. Secondo quanto riferito dall’amministrazione del Comune di Lacco Ameno, infatti, all’appello mancano due famiglie, una di cinque persone con un bambino e l’altra di tre con un neonato. Dispersi anche un uomo e due donne.

Ischia, Cdm sullo stato di emergenza

I soccorsi continuano alacremente il loro lavoro, in condizioni estremamente complicate. Il vento sta ancora sferzando l’isola di Ischia e molte strade risultano ancora impraticabili per l’ondata di fango distruttiva. Nella zona del porto sono ammassate numerose auto, trascinate dalla frana. Uomini e mezzi proseguono le operazioni di pulizia lungo le strade sommerse, a cominciare da Via Monte della Misericordia e dalle varie traverse. Al momento, gli sfollati sarebbero 164. Tredici, invece, i feriti. I quali verserebbero in condizioni “più o meno gravi”. Nel frattempo, il Consiglio dei Ministri è stato convocato per le 11 a Palazzo Chigi per valutare la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi metereologici eccezionali che hanno colpito Ischia. La frana, distaccatasi da Monte Epomeo a seguito di un nubifragio, ha provocato il crollo di almeno 10 edifici e l’isolamento di 30 nuclei familiari.

In aggiornamento