Sicurezza confini: dal Senato Usa accordo più aggressivo di sempre

Nell'accordo bipartisan anche il tema degli aiuti all'Ucraina su cui il Congresso è spaccato in due: cresce il fronte del no

Il Senato americano ha reso pubblico l’accordo bipartisan raggiunto sulla legge per gli aiuti all’Ucraina, Israele e Taiwan e i fondi per la crisi migranti. Ora il provvedimento dovrà passare al Congresso dove non è ancora chiaro se verrà approvato: alla Camera, infatti, è aumentata l’opposizione a inviare altri aiuti all’Ucraina.

Usa: Il Senato approva la legge più aggressiva di sempre sulla sicurezza dei confini

Il Senato americano ha reso pubblico un accordo bipartisan sulla legge per gli aiuti all’Ucraina, Israele e Taiwan e i fondi per la crisi migranti al confine meridionale degli Stati Uniti. L’intesa da 118 miliardi di dollari prevede regole più rigide sulle richieste d’asilo, la condizione che i repubblicani avevano posto per dare il via libera agli altri aiuti. Se approvato dal Congresso, sarebbe la legge più aggressiva sulla sicurezza dei confini e sull’immigrazione degli ultimi decenni. Nell’accordo infatti è previsto, infatti, una stretta sulle richieste di asilo e l’espulsione di chi non ha requisiti. Il via libera della Camera non è tuttavia scontato poiché se è vero che i repubblicani hanno ottenuto un rafforzamento delle misure anti-migranti, tra i deputati del Grand old party è aumentata l’opposizione a inviare altri aiuti all’Ucraina.

Fonte Ansa