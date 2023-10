Scaduto l’ultimatum a Gaza: incursioni via terra di Israele

L'esercito di Israele ha effettuato i primi raid via terra nella Striscia di Gaza in cerca di ostaggi. Ai cittadini dell'area nord era stato dato tempo fino alle 20 per spostarsi a sud.

L’esercito israeliano aveva intimato ai palestinesi del nord di spostarsi nella zona sud della Striscia di Gaza entro le ore 20, nonostante i ripetuti appelli. Le truppe hanno effettuato incursioni via terra, probabilmente in cerca di ostaggi. Intanto, Israele bombarda anche il sud del Libano.

Incursioni a Gaza

Le truppe israeliane hanno effettuato oggi raid localizzati nella Striscia di Gaza. Lo riporta la Cnn citando le forze di difesa israeliane. I raid hanno coinvolto “forze di fanteria e corazzate”, ha detto l’Idf e le truppe hanno cercato ostaggi.

L’esercito israeliano in lingua araba Avichay Adraee ha detto che i palestinesi hanno tempo fino alle 20.00 (le 19 in Italia) per spostarsi a sud della Striscia. La mossa – secondo i media – indica che l’esercito si sta preparando per una massiccia operazione nel nord della Striscia. In un primo tempo l’esercito aveva dato 24 ore di tempo ai palestinesi per spostarsi da nord a sud. “Se siete preoccupati per voi e i vostri cari, dovreste andare a sud”.

Von der Leyen e Metsola nel rifugio antiaereo

La salva di razzi lanciata da Gaza contro Israele poco fa ha colpito Rechovot e vicino allo stadio Bloomfiled i Tel Aviv. Lo riferiscono i media secondo cui al momento non ci sono vittime. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, quella del parlamento europeo Roberta Metsola e il presidente israeliano Isaac Herzog hanno dovuto interrompere il loro incontro a Tel Aviv per mettersi al riparo con le loro delegazioni in un rifugio durante l’allarme anti-aereo.

L’accusa del premier palestinese

Il primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh ha accusato Israele di commettere un “genocidio” nella sua guerra contro Hamas nella Striscia. “Il nostro popolo a Gaza sta subendo un genocidio, Gaza è diventata un’area disastrata”, ha detto Shtayyeh in una conferenza stampa a Ramallah.

Raid nel sud del Libano

L’esercito israeliano sta colpendo con l’artiglieria il territorio libanese. Lo ha fatto sapere il portavoce militare spiegando che l’azione è in risposta “ad un’esplosione alla barriera di sicurezza adiacente la comunità di Hanita”, al confine con il Libano. Inotre, ha aggiunto, è stato attivato “un allarme riguardante l’infiltrazione di terroristi nella comunità. I soldati dell’Idf stanno attualmente perlustrando l’area”.

Fonte: Ansa