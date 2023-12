Nel 2424, i cittadini russi saranno chiamati alle urne per eleggere il loro presidente. Vladimir Putin, hanno riferito le agenzie di stampa russe, si candiderà come indipendente.

Russia, presidenziali 2024: Putin si candida come indipendente

Vladimir Putin si candiderà alle elezioni russe del 2024 come candidato indipendente con un’ampia base di sostegno e non come esponente di un partito. Lo hanno riferito le agenzie di stampa russe. Oggi un gruppo di iniziativa composto da oltre 700 politici e personaggi del mondo sportivo e culturale si è riunito a Mosca e ha approvato all’unanimità la nomina di Putin come candidato indipendente, ha riferito la Tass. Parlando all’agenzia Ria Novosti Andrei Turchak, alto funzionario del partito al potere Russia Unita, ha spiegato che Putin non si candiderà per quello schieramento ma che avrà comunque il sostegno dei suoi membri e “più di 3,5 milioni di sostenitori del partito prenderanno parte attivamente alla campagna elettorale”. Anche Sergei Mironov, tra i leader del partito Russia Giusta che sostiene Putin, ha spiegato che l‘attuale capo del Cremlino si candiderà come indipendente e che verranno raccolte firme a suo sostegno. Putin, che è al potere in Russia come presidente o primo ministro da più di due decenni, ha annunciato la sua candidatura per un altro mandato di sei anni a marzo del prossimo anno. Un voto che si preannuncia come una semplice formalità: con il sostegno dell’apparato e dei media statali e quasi nessun dissenso pubblico, la vittoria sembra essere già certa per il leader russo di 71 anni.

Fonte Ansa