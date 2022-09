Russia, firmata l’annessione delle regioni filorusse. Zelensky: “Il nostro intero territorio sarà liberato”

“Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, in seguito all’esito dei sedicenti referendum tenutisi in quei territori tra il 23 e il 27 settembre. “L’intero territorio della Repubblica Popolare di Donetsk verrà liberato entro i confini del 2014”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Putin: “Nostri cittadini per sempre”

“Voglio che mi sentano a Kiev, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre“, ha detto il presidente russo. L’Ucraina deve “cessare il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta” dell’annessione della popolazione delle quattro regioni ucraine non è più in discussione, ha aggiunto Putin.

Zelensky: “Libereremo il nostro territorio”

L’Ucraina non negozierà con la Russia finché Vladimir Putin ne sarà il presidente, ha detto il leader ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Telegram, replicando alle dichiarazioni capo del Cremlino durante la cerimonia di annessione di quattro regioni ucraine. “L’intero territorio del nostro Paese sarà liberato dal nemico, il nemico non solo dell’Ucraina, ma della vita stessa, dell’umanità, della legge e della verità”, ha dichiarato il presidente ucraino, in un video ripreso da Ukrinform. Mosca “cerca di rubare qualcosa che non le appartiene, vuole riscrivere la storia e ridisegnare i confini con omicidi, abusi, ricatti e bugie. L’Ucraina non lo permetterà”. “Se non la fermiamo, la Russia non si fermerà ai nostri confini. Altri sarebbero sotto attacco: Stati baltici, Polonia, Moldova e Georgia, Kazakistan…”, ha aggiunto Zelensky.

Stoltenberg (Nato): “Kiev ha diritto di difendersi”

“L’Ucraina ha il diritto di recuperare i territori occupati dalla Russia. Se accettassimo l’annessione della Russia e le minacce nucleari, allora cederemmo a un ricatto nucleare mentre Kiev ha il diritto di difendersi come dice la carta delle Nazioni Unite. La retorica nucleare di Putin è pericolosa. La Nato è vigile, monitora cosa fanno le forze militari della Russia”, ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. “Il presidente Putin – ha aggiunto Stoltenberg – ha rivendicato altre quattro regioni dell’Ucraina come parte della Russia. Si tratta del più grande tentativo di annessione di un territorio europeo con la forza dalla Seconda guerra mondiale. Un altro 15 per cento del territorio ucraino. Un’area grande più o meno come il Portogallo. Sequestrata illegalmente dalla Russia sotto la minaccia delle armi. Questo accaparramento di territorio è illegale e illegittimo. Gli alleati della NATO non riconoscono e non riconosceranno nessuno di questi territori come parte della Russia e chiediamo a tutti gli Stati di respingere i palesi tentativi di conquista territoriale della Russia”. “Questo – prosegue – è un momento cruciale. Putin ha mobilitato altre centinaia di migliaia di truppe. Si è impegnato in un irresponsabile gioco di minacce nucleari. E ora ha annesso illegalmente altro territorio ucraino. Tutto ciò rappresenta la più grave escalation dall’inizio della guerra. Nulla di tutto ciò dimostra forza. Dimostra debolezza. È un’ammissione che la guerra non sta andando come previsto. E che Putin ha completamente fallito i suoi obiettivi strategici”.

Biden: “Queste azioni non hanno legittimità”

“Gli Stati Uniti condannano il tentativo fraudolento della Russia di annettere il territorio sovrano dell’Ucraina”, ha detto il presidente americano Joe Biden assicurando che Washington continuerà a sostenere Kiev “con le armi e la diplomazia”. “Queste azioni non hanno legittimità”, ha proseguito Biden. “Gli Stati Uniti onoreranno sempre i confini dell’Ucraina riconosciuti a livello internazionale. Continueremo a sostenere gli sforzi di Kiev per riprendere il controllo del suo territorio a livello militare e diplomatico, anche attraverso il nuovo pacchetto di aiuti per la sicurezza da 1,1 miliardi di dollari annunciati questa settimana”, ha sottolineato il presidente americano.

Farnesina: “Italia condanna annessione illegale”

“L’Italia condanna con la massima fermezza l’annessione illegale e inaccettabile da parte della Russia delle quattro regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia e ribadisce il suo pieno sostegno alla sovranità, integrità territoriale e indipendenza dell’Ucraina”, così in un tweet la Farnesina.

