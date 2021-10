Roma, albero cade su un’auto di passaggio

Il fatto è accaduto questa mattina in via del Pigneto. I vigili del fuoco hanno riferito che non si sono registrati feriti

Nessun ferito dopo che un albero è caduto su un’auto in transito questa mattina a Roma, in via del Pigneto.

L’intervento dei pompieri

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti per provvedere alla rimozione dell’albero caduto questa mattina su una vettura di passaggio, non si sono registrati feriti. La strada è stata momentaneamente chiusa dalla polizia locale per la viabilità.

