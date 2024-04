Ricerca salvavita: nasce lo Spazio europeo dei dati sanitari

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l’accordo interistituzionale per la creazione di uno Spazio europeo dei dati sanitari. onsentirà ai pazienti di accedere ai loro dati sanitari in formato elettronico anche da uno Stato membro diverso da quello in cui vivono, e consentirà agli operatori sanitari di consultare i fascicoli dei loro pazienti con il loro consenso anche da altri paesi dell’Ue.

Lo Spazio europeo dei dati sanitari

Nasce lo Spazio europeo dei dati sanitari, per trattamenti più efficienti e per promuovere la ricerca salvavita. Il Parlamento europeo ha infatti approvato in via definitiva l’accordo interistituzionale per la creazione di uno Spazio europeo dei dati sanitari con 445 voti a favore, 142 contrari e 39 astensioni. Consentirà ai pazienti di accedere ai loro dati sanitari in formato elettronico anche da uno Stato membro diverso da quello in cui vivono, e consentirà agli operatori sanitari di consultare i fascicoli dei loro pazienti con il loro consenso anche da altri paesi dell’Ue. Queste cartelle cliniche elettroniche, informa il Parlamento europeo, includerebbero resoconti sui pazienti, prescrizioni elettroniche, immagini mediche e risultati di laboratorio. Il regolamento Ue consentirà inoltre di trasferire i dati sanitari in modo sicuro agli operatori sanitari di altri paesi europei (con la piattaforma MyHealth@EU), ad esempio quando i cittadini si trasferiscono in un altro Stato. Sarà possibile scaricare gratuitamente la propria cartella sanitaria. I dati sanitari anonimizzati potranno essere condivisi per la ricerca, ad esempio sulle malattie rare. Saranno previste forti tutele della privacy che regolano come e per quale scopo i dati sensibili sono condivisi.

Fonte Ansa