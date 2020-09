Referendum, regionali e comunali: lo spoglio in diretta

Il primo dato assodato è che il coronavirus non frena il voto: con un’affluenza che sfiora il 40%, la prima giornata del doppio Election Day si chiude con un buon risultato in termini di corsa alle urne. Sul piatto, del resto, non c’era solo il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, ma anche importanti elezioni in regioni chiave. Toscana e Puglia su tutte, ma anche Campania, Liguria, Veneto, Valle d’Aosta e Puglia (andamento simile in termini di affluenza, sul 41%), oltre alle restanti amministrative che, come e quanto la consultazione referendaria, daranno il peso dell’andamento del governo giallorosso nella fase post-lockdown.

Referendum, Sì avanti

Urne chiuse alle 15, con il primo exit-poll che parla del Sì al taglio fra il 60 e il 64% e il No tra il 36 e il 40%. Un risultato che premia la riforma legislativa approvata in Parlamento, anche se per i risultati definitivi ci vorrà ancora qualche ora. Più interessante la sfida a livello regionale: la partita cruciale si gioca sulla linea diagonale fra Toscana e Puglia, considerate entrambe un passaggio fondamentale per il futuro politico del Paese. Secondo gli exit-poll, al momento, si viaggia su fronti paralleli: in Toscana, il candidato di Centrosinistra Eugenio Giani viaggia fra il 43,5 e il 47,5%, mentre la rappresentante del Centrodestra Susanna Ceccardi sul 40-44%. Risultati simili (anche se provvisori) in Puglia: il governatore uscente, Michele Emiliano, si gioca la riconferma su una forchetta più che esigua tra il 43% e il 39%, con lo sfidante Raffaele Fitto (Cdx) che incalza.

Secondo i risultati provvisori di Opinio Italia, in Veneto non c’è stata partita, con il governatore uscente Luca Zaia che viaggia verso la riconferma del Cdx alla Regione, con un margine siderale dagli sfidanti. Il parziale dice vittoria tra il 72% e il 76%.

In aggiornamento

