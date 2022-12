Qatar 2022, inizia un altro campionato

La Svizzera accompagna il Brasile agli ottavi

Come nelle favole, il Camerun aspetta l’ultimo secondo per coronare un sogno, quello di battere il Brasile. Non basta per qualificarsi, ma per l’orgoglio è tanto. Vincono gli africani, contro il Brasile 2, grazie ad un gol in pieno recupero di Aboubakar che si toglie la maglia e prende il rosso. Il girone era già stato vinto dai brasiliani. Alle loro spalle la Svizzera che sull’altalena del gol, supera una volitiva Serbia (3-2) e si qualifica come seconda alla fase ad eliminazione diretta. Sblocca Shaqiri, poi la ribalta la Serbia con Mitrovic e lo juventino Vlahovic, ma a stretto giro arriva il pari svizzero di Embolo. Svizzera in salute e nella ripresa la riprende totalmente firmando con Remo Freuler la rete del 3-2.

Corea, altra impresa: è agli ottavi con il Portogallo

L’emozione ha la voce della Corea del Sud che al primo minuto di recupero piega il Portogallo e conquista l’accesso alla fase ad eliminazione diretta, scavalcando l’Uruguay cui non è bastata la vittoria per 2-0 contro il Ghana. Decisiva la differenza reti in favore dei coreani. Che una bella fetta di storia l’hanno scritta. Dunque, al già qualificato Portogallo, si unisce la Corea del Sud che batte i lusitani proprio al tramonto del match. Lusitani avanti con Ricardo Horta che in avvio firma il vantaggio. Corea che torna in partita alla mezz’ora con Kim Young-gwon che sfrutta un errore di CR7 e trova il gol qualificazione con una imbucata pazzesca di Hee Chang Gwon. Esplode la gioia dei coreani, mentre va sotto la suola delle scarpe il morale dell’Uruguay che batte il Ghana per 2-0 grazie ad una doppietta di De Arrascaeta, ma torna a casa malinconicamente. Il Ghana sbaglia un rigore sullo 0-0, poi si scatena Suarez che serve a De Arrascaeta la palla del vantaggio, poi si ripete mettendo il numero dieci della Celeste in condizioni di battere a rete per il 2-0. Tutto bene fino al gol coreano ai titoli di coda. Che stavolta sono per l’Uruguay, perché il mondiale dei coreani, continua. Agli ottavi, il Brasile se la vedrà contro la Corea del Sud (lunedì 5 alle 20 al 974), mentre il Portogallo trova la Svizzera (martedì 6 alle 20 al Luisal).

Domani via agli Ottavi

Inizia domani la fase ad eliminazione diretta con due incontri. Alle 16, al Khalifa Stadium, c’è Olanda-Stati Uniti, mentre alle 20 tocca all’Argentina che all’Ahmed bin Ali Stadium, se la vedrà con l’Australia.