Portogallo da urlo: 6-1 alla Svizzera

Vince e si diverte il Portogallo, che nonostante l’assenza di Cristiano Ronaldo, lasciato in panchina per scelta tecnica, si impone nettamente sulla Svizzera (6-1) e continua il cammino a Qatar 2022. Lusitani ai quarti dove affronteranno il sorprendente Marocco.

Portogallo facile facile

Tutto facile per gli uomini di Fernando Santos che impiegano un battito di ciglia per mettere il muso avanti con una giocata di Joao Felix che apre per Gonçalo Ramos, il sostituto di Cristiano Ronaldo, che infila di sinistro sotto l’incrocio. Svizzera non pervenuta, troppo preoccupata di controllare i lusitani che sbucano da tutte le parti mandando ai pazzi la retroguardia svizzera con un solo guizzo nella prima frazione, a firma di Shaqiri che su punizione impegna Diogo Costa. Il Portogallo controlla così a suo piacimento, affondando di giustezza, bravo a trovare il raddoppio poco dopo la mezz’ora: centro di Bruno Fernandes per la testa di Ramos che firma il 2-0 con il quale si va all’intervallo, anche se il Portogallo recrimina per il grossolano errore di Ramos che a tu per tu con Sommer si divora il facile 3-0.

Ramos si prende la scena

Ma c’è una storia nella storia di questa partita, legata proprio al nome di Gonçalo Ramos. In campo grazie alla scelta del Ct di tenere in panca Cristiano e regalargli l’opportunità di mettersi in mostra in una partita peraltro fondamentale nel cammino del Portogallo. Opportunità che Ramos non si è fatto sfuggire, firmando due gol e giocando una partita di grande sostanza. E per farsi perdonare l’errore in chiusura di tempo, ecco di nuovo Ramos che tocca con la punta del piede un centro basso di Dalot per il 3-0 portoghese e per la doppietta personale.

Lusitani ai quarti

Domina, si diverte, il Portogallo che gioca in scioltezza e a stretto giro cala il poker con Guerreiro che perfeziona l’assist di Ramos per il 4-0. La Svizzera prova a scuotersi e riesce ad accorciare le distanze con Akanji che da solo sul secondo palo mette alle spalle di Diogo Costa: 4-1. Ma Ramos è ispirato, e mette a segno il quinto gol per il Portogallo, tripletta personale, in una notte indimenticabile. Poi tanti cambi per Santos, tra cui anche Ronaldo che entra al posto di Ramos a diciotto dalla fine. Ronaldo ci prova, per non essere da meno. un gol annullato per offside e una prestazione sanguigna. Di qui alla fine, Santos, potrà contare anche su di lui. Entra Leao a tre dalla fine e trova anche il tempo di mettere a segno il sesto gol con un tiro a giro che muore all’angolino di Somer. Finisce qui, Portogallo ai quarti. Ed ora la sfida al Marocco.