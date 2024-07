Real Madrid, il giorno di Mbappè

Una cerimonia in grande stile per presentare al pubblico madridista la nuova stella, Kylian Mbappé che da oggi è un nuovo giocatore del Real Madrid.

Numero 9

Cerimonia in pompa magna alla presenza del presidente Florentino Perez e di Zinedine Zidane in un Bernabeu gonfio di tifo e passione e per il nuovo arrivato. Il fuoriclasse francese ha firmato il contratto fino al 2029 con le Merengues indosserà la maglia numero 9.

Perez: “Realizzato il tuo sogno”

“Sei qui perché lo hai voluto fortemente e questa forza di volontà ha permesso di superare tutte le barriere e le avversità – le parole dal palco del presidente Florentino Perez -. Benvenuto al Real e congratulazioni per aver realizzato il tuo sogno da bambino“.

Mbappé: “Darò la vita per la squadra”

Emozionato quanto basta il neo madridista. “E’ qualcosa di incredibile essere qui. Ho sognato tante volte di indossare questa maglia ed essere un giocatore del Real Madrid, ora sono un bambino felice. Voglio ringraziare innanzitutto Florentino Perez che ha creduto in me dal primo giorno attraversando diverse difficoltà. Ringrazio anche tutti i tifosi del Real che in questi anni sono stati molto carini con me e mi rendono ancora più orgoglioso di essere qui oggi. Ora ho un altro sogno: essere all’altezza del club migliore del mondo. Darò la vita per questa maglia e questa squadra. Hala Madrid!”.

Subito dopo l’incontro con Carlo Ancelotti, qualche giorno di riposo prima di cominciare la sua nuova avventura nel club più blasonato al mondo.