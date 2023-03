Pensionato spara alla moglie poi si toglie la vita

Ha sparato alla moglie, utilizzando una pistola che teneva in casa per uso sportivo, e poi ha rivolto l’arma contro se stesso: la donna è in fin di vita, mentre lui è morto sul colpo.

Cos’è successo

E’ accaduto questo pomeriggio intorno alle 16,30 a Cilavegna (Pavia), in una villetta alla periferia del paese lomellino di poco più di 5mila abitanti, al confine con la provincia di Novara. La coppia era sposata da circa 50 anni e non aveva figli.

Gravi condizioni

Permangono molto gravi le condizioni della donna ferita a colpi di pistola dal marito pensionato che poi si è ucciso con la stessa arma. Il fatto di sangue è avvenuto, nel pomeriggio a Cilavegna nel Pavese, nella loro casa. Non sono ancora stati accertati i motivi del comportamento dell’uomo. La moglie è ricoverata all’ospedale San Matteo di Pavia.

Notizia in aggiornamento

Fonte Ansa