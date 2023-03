Miglioramento meteo in giornata, domenica rovesci e temperature in calo

Lieve miglioramento nella giornata di oggi, mentre continua a nevicare in Val d’Aosta fino a 1.400 metri di quota. Domani, domenica 12 marzo, rovesci nel Centro-Sud e calo delle temperature tra Lombardia e Piemonte. Sono queste le previsioni del tempo per il weekend secondo iLMeteo.it.

Il fine settimana

Il tempo tende a migliorare lievemente nel corso della giornata odierna. Tra il mattino e il pomeriggio saranno ancora possibili dei veloci rovesci sul medio versante adriatico e sulla Calabria, con occasionali temporali, localmente intensi. Insistono copiose nevicate sulla Val d’Aosta, fino a 1400 metri di quota. Sul resto del Paese avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Le previsioni fino alle 8 di domani parlano di alta pressione che tenta di agguantare nuovamente l’Italia, ma non ci riesce ancora pienamente. Infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti orientali determinano un guasto del tempo al Centro-Sud, con veloci rovesci anche a carattere temporalesco. Andrà meglio al Nord, dove però è atteso un brusco calo delle temperature, anche di 5-7 gradi tra Lombardia e Piemonte.

I prossimi giorni

DOMENICA 12 MARZO: Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo con più nubi soltanto sui confini alpini. Clima mite primaverile. Centro: Domenica, rapido peggioramento del tempo sulla fascia adriatica, con piogge localmente intense; altrove il sole sarà prevalente. Sud: Soffiano venti settentrionali che porteranno molte nubi e veloci rovesci principalmente su Calabria e provincia di Messina, sole altrove. LUNEDI 13 MARZO: Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà molto nuvoloso o a tratti coperto, anche con pioviggine in Liguria. Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Sud: Il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno dappertutto. Clima primaverile. MARTEDI 14 MARZO: Nord: Piogge veloci e anche forti su gran parte delle regioni. Neve sulle Alpi a 1200 m, anche forte in Lombardia. Migliora ovunque entro sera. Centro: Una perturbazione sia piovosa che temporalesca interesserà tutte le regioni a partire dal pomeriggio. Neve sugli Appennini dai 1600 metri. Sud: Una perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni verso sera, prima di allora il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Clima mite.

Fonte Ansa