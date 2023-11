Paura nel viterbese, un’esplosione provoca il crollo di una palazzina

Nella notte tanta paura a San Lorenzo Nuovo, nel viterbese, per un’esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina di due piani che ospitava un gruppo di migranti. La procura ha subito aperto un fascicolo per indagare

Nella struttura erano presenti 31 persone

Panico a San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese, dove nella notte una tremenda esplosione, per cause ancora in corso di accertamento,ha fatto crollare una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine. Nella struttura erano presenti 31 persone: più o meno tutte hanno avuto bisogno di assistenza medica. Quattro di loro però sono rimaste seriamente ferite esarebbero in condizioni molto gravi.

Sono subito iniziate le indagini