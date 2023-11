Don Di Noto e don Patriciello a L’Aquila per la tutela della legalità e dei minori

Due figure in prima fila per la legalità e la tutela dei più piccoli a L’Aquila il 14 novembre. Don Fortunato Di Noto, vincitore del XXXI Premio Nazionale Paolo Borsellino, e don Maurizio Patriciello saranno infatti ospiti dell’iniziativa “Non rubare la vita dei bambini” nella cornice sede di Palazzo Fibbioni, come riporta la testata online Il Capoluogo.

L’incontro

“Non rubare la vita dei bambini” è il tema dell’incontro che nell’ambito del XXXI Premio Nazionale Paolo Borsellino si terrà all’Aquila il prossimo 14 novembre nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni alle ore 12 e a cui, oltre al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, parteciperanno Don Fortunato Di Noto – fondatore e presidente dell’associazione Meter, per il contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia -, e Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, località campana al centro delle cronache nei mesi scorsi a seguito di un episodio di violenza sessuale perpetrato ai danni di due ragazze minorenni.