Trema la terra in California. L’Istituto di geofisica degli Stati Uniti ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito la costa settentrionale dello Stato.

Paura in California: terremoto magnitudo 6.4

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito oggi la costa settentrionale della California: lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma è stato localizzato a una profondità di circa 16 km. L’USGS segnala inoltre altre sette scosse minori nella stessa zona, di magnitudo compresa tra 2.5 e 4.6. La scossa è stata registrata a 12 km a sud-ovest di Ferndale, una cittadina nella Contea di Humboldt. Per ora non ci sono notizie di feriti o vittime. Il terremoto non ha fatto scattare un’allerta tsunami: lo ha reso noto l’Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica (Noaa), secondo quanto riporta la Cnn. Il sisma è stato registrato alle 2.34 ora locale (le 11.34 in Italia). Oltre 50.000 case nella Contea di Humboldt, la zona colpita dal terremoto che durante la notte (questa mattina in Italia) ha scosso la costa settentrionale della California, sono rimaste senza corrente elettrica: lo riporta il sito poweroutage.us. L’edizione online del New York Times pubblica un video tratto dall’account Twitter di una residente della zona che mostra numerosi oggetti caduti a terra nella sua abitazione in seguito al sisma. Il terremoto odierno segue quello di magnitudo 6.2 registrato nella vicina località di Cape Mendocino – sempre nella Contea di Humboldt – esattamente un anno fa: il 20 dicembre 2021.

Fonte Ansa