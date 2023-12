Patto, Meloni: “No a una riforma che non possiamo rispettare”

La premier frena su una riforma fuori portata: "Non si può non tenere conto degli investimenti che l'Europa chiede". E sul salario minimo...

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene a “Non Stop News”, su Rtl 102.5, per una panoramica sull’anno del governo. In primis una riflessione sul Patto di Stabilità, poi una precisazione sull’accordo sottoscritto con l’Albania per la gestione dei flussi migratori. Sguardo anche sul salario minimo.

Meloni su Patto, Pnrr e premierato

“Noni può dire sì a una riforma del Patto che poi non si può rispettare”. Lo ha ribadito la premier Giorgia Meloni ospite di Non Stop News, su Rtl 102.5, spiegando che “sono ore serrate di questa trattativa, è un momento molto delicato”.

“Crediamo che un’Europa seria debba tenere in considerazione nella nuove regole della governance le strategie che si è data – ha aggiunto -. Abbiamo il Pnrr, la transizione energetica, digitale: non si può non tenere conto degli investimenti che l’Europa chiede. Stiamo facendo del nostro meglio per costruire una sintesi efficace ma ragionevole”. “Certe critiche” al disegno di legge sul premierato “dimostrano che non si sa che cosa dire su questa riforma, perché noi non abbiamo toccato i poteri del presidente della Repubblica. Abbiamo volutamente lasciato inalterato il valore e il ruolo del presidente della Repubblica, in questo caso di Sergio Mattarella, che è una figura che sicuramente per gli italiani rappresenta un assoluto punto riferimento”. Chi contesta la riforma, era “abituato a fare il bello e cattivo tempo facendo e disfacendo il governo nei palazzi”.

Il voto sul salario minimo

“La bagarre alla Camera? Un po’ sorrido, M5s, Pd ci dicono che il salario minimo è l’unica cosa che va fatta in Italia ma in dieci anni al governo non l’hanno fatta, e mi stupisce la posizione di alcuni sindacati che vanno in piazza per rivendicare il salario minimo e quando vanno a trattare i contratti collettivi accettano contratti con poco più di cinque euro all’ora come accaduto di recente con il contratto della sicurezza privata. Bisognerebbe sedere un po’ coerenti”.

Accordo sui migranti

“Il Pd – ha detto la premier a proposito dell’accordo con l’Albania sui migranti – ha cercato di cacciare il povero Edi Rama che è socialista dal Pse perché evidentemente aiutare l’Italia non è di sinistra”. L’accordo con l’Albania sui migranti è “innovativo, utile e rappresentare un precedente che si può fare in molte nazioni nel pieno rispetto del diritto internazionale. Non so perché la sinistra lo contesti così”, forse “perché sperano che non riusciamo a risolvere il problema, cosa che noi contiamo di fare in una realtà in cui ci confrontiamo con flussi senza precedenti”.

“Centrodestra in salute”

“Il centrodestra sta molto bene, è in salute. C’è un metro solo per valutare la coesione delle maggioranze: la velocità con cui i governi riescono a operare. Si vede che questo governo opera velocemente, e quando succede è perché è facile mettersi d’accordo. Accade solo in maggioranze con una visione comune. Ne ho viste altre impantanate, che non trovano sintesi su niente. A noi non accade”.

Fonte: Ansa