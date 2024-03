Papa Francesco, videomessaggio per la Settimana Santa di Mérida

Il Pontefice si rivolge alla comunità di Merida con un videomessaggio in cui parla della Settimana Santa alle porte. La definisce un tempo di grazia durante il quale il Signore invita ognuno di noi ad aprire le porte dei nostri cuori, delle nostre parrocchie e delle nostre comunità. Parla poi della Via Crucis che non deve essere intesa come uno spettacolo a cui partecipare, ma una proclamazione della nostra salvezza

Papa Francesco: “Dedicare del tempo alla preghiera”

Una Settimana Santa “unica al mondo”. Così il Papa, in un videomessaggio, definisce la Settimana Santa di Mérida, in Spagna. “Quest’anno, quando assisterò al rito della Via Crucis al Colosseo, terrò presente che anche voi lo starete celebrando nello spettacolare anfiteatro romano di Mérida, che riunisce tanti fedeli nel mondo”, dice Francesco in spagnolo: “Non è uno spettacolo, è una proclamazione della nostra salvezza”, precisa il Papa, citando il messaggio per la Quaresima di quest’anno, in cui sottolinea come “nella Settimana Santa è necessario dedicare tempo per la preghiera, per accogliere la Parola di Dio, per chinarsi come il Samaritano sul fratello ferito”.

L’incontro con Gesù

“La Settimana Santa è un tempo di grazia, non lo dimentichiamo, che il Signore ci dà per aprire le porte dei nostri cuori, delle nostre parrocchie, delle nostre comunità”, il monito di Francesco: “Aprire e uscire è ciò che ci viene richiesto nella Settimana Santa, aprire il cuore e uscire a incontrare Gesù negli ultimi e per portare la luce e la gioia della nostra fede”.

Fonte: Angesir