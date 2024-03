Papa Francesco: “Tanti giovani muoiono in guerra: è una pazzia”

Papa Francesco ha partecipato all'udienza generale, ma non ha letto la catechesi in quanto ancora raffreddato. La preghiera affinché cessi la guerra

Si è svolta in piazza San Pietro l’udienza generale del mercoledì. Papa Francesco ha accolto i fedeli. “Cari fratelli e sorelle sono ancora un po’ raffreddato e per questo ho chiesto al monsignore di leggere la catechesi. Stiamo attenti che credo ci potrà fare tanto bene”.

La catechesi

“Saremmo fuori strada se pensassimo che i santi siano delle eccezioni dell’umanità: una sorta di ristretta cerchia di campioni che vivono al di là dei limiti della nostra specie”. E’ quanto afferma il Papa nella catechesi di oggi dedicata alle virtù e che è stata letta da un suo collaboratore. I santi “sono invece coloro che diventano pienamente sé stessi, che realizzano la vocazione propria di ogni uomo. Che mondo felice sarebbe quello in cui la giustizia, il rispetto, la benevolenza reciproca, la larghezza d’animo, la speranza – si sottolinea nella catechesi del Pontefice – fossero la normalità condivisa, e non invece una rara anomalia! Ecco perché il capitolo sull’agire virtuoso, in questi nostri tempi drammatici nei quali facciamo spesso i conti con il peggio dell’umano, dovrebbe essere riscoperto e praticato da tutti. In un mondo deformato dobbiamo fare memoria della forma con cui siamo stati plasmati, dell’immagine di Dio che in noi è impressa per sempre”.

Che cos’è la virtù

La virtù non è “un bene improvvisato e un po’ casuale, che piove dal cielo in maniera episodica. La storia ci dice che anche i criminali, in un momento di lucidità, hanno compiuto atti buoni; certamente questi atti sono scritti nel ‘libro di Dio’, ma la virtù è un’altra cosa“: è quanto sottolinea il Papa nella catechesi che è stata letta da un suo collaboratore. La virtù, per il Papa, “è un bene che nasce da una lenta maturazione della persona, fino a diventare una sua caratteristica interiore. La virtù è un habitus della libertà. Se siamo liberi in ogni atto, e ogni volta siamo chiamati a scegliere tra bene e male, la virtù è ciò che ci permette di avere una consuetudine verso la scelta giusta“.

Vincere la pazzia della guerra

“Per favore, perseveriamo nella fervida preghiera per quanti soffrono le terribili conseguenze della guerra. Oggi mi hanno portato un rosario e un Vangelo di un giovane soldato morto al fronte, lui pregava con quello. Tanti giovani, tanti giovani, vanno a morire. Preghiamo il Signore perché ci dia la grazia di vincere questa pazzia della guerra che sempre è una sconfitta”.

Fonte Ansa