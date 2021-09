Si tratta del terzo morto sul lavoro nella giornata di oggi. In corso accertamenti da parte della Spisal per eventuali violazioni della sicurezza sul lavoro

Dopo i due lavoratori morti a Rozzano, c’è oggi una terza vittima di un incidente sul lavoro. Si tratta di un operaio caduto da un’impalcatura alta cinque metri nel padovano.

La situazione

L’incidente in cui è stata coinvolto l’uomo, che lavorava nella Lavor Metal, è avvenuto intorno alle 15.30. Gli operatori del 118 sono giunti sul posto in elicottero, ma hanno potuto solo constatare il decesso dell’operaio, causata dai gravi traumi riportati per la caduta da un’altezza di cinque metri. L’area al momento è stata recintata, e sono in corso accertamenti da parte dello Spisal per eventuali violazioni in tema di sicurezza sul lavoro. La Procura di Padova coordina i rilievi.

Notizia in aggiornamento

