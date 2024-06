La sbornia post Croazia che è valsa la qualificazione agli ottavi, è passata. Dopo la giornata di riposo di ieri, la Nazionale è tornata al lavoro per preparare la sfida di sabato prossimo a Berlino contro la Svizzera. Un campionato europeo strano, legato da sottili fili di equilibrio. Basti pensare che le big finora hanno tutte, o quasi, deluso. Eccezione per la Spagna ed il Portogallo, Germania e Inghilterra si sono qualificate con tanta sofferenza, mentre la Francia, pareggiando contro la già eliminata Polonia, ha perso l’opportunità di giocare nella parte sinistra del tabellone, finendo dalla parte opposta insieme a Spagna, Portogallo e Germania. Tanto per portarci avanti con il lavoro, diciamo che ai quarti si potrebbero incontrare Germania-Portogallo e Francia-Spagna , e ne arriverà una sola, mentre dall’altra parte potrebbe essere un ghiotto Italia-Inghilterra, con avversario ancora più comodo in semifinale per chi la spunterà. E allora ecco che anche le critiche all’Italia, vanno assolutamente ridimensionate, se non altro perché quelle che sulla carta sono migliori di noi, non se la passano certo bene.

El Shaarawy: “La nostra forza è il gruppo”

L’Italia vuole crescere, l’entusiasmo è figlio di una qualificazione strappata con i denti, ma fortemente voluta, come certificano le parole del romanista El Shaarawy. “Segnare un gol al 98esimo minuto dà una grande gioia. Ci ha dato consapevolezza sul fatto che questa squadra non muore mai, fare gol nel recupero non è una fortuna, ma è una qualità da squadra che ci crede fino all’ultimo. Quella di lunedì non è stata una gara eccezionale dal punto di vista della qualità a differenza di quella con l’Albania, ma c’è stato grande impegno e la qualificazione a mio avviso è meritata. Anche contro la Svizzera cercheremo di proporre un calcio offensivo e propositivo, vogliamo arrivare in fondo perché vincere è il nostro obiettivo. Dobbiamo avere l’ambizione di poter dire la nostra in questo torneo. L’Italia fino in fondo, non è utopia”.

Al lavoro verso la Svizzera

Dopo il giorno di riposo concesso ieri, oggi la Nazionale è tornata al lavoro a Iserlohn sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti. Si è allenato a partire Mattia Zaccagni, autore del gol qualificazione contro la Croazia, non per infortunio ma per un allenamento atletico, con allunghi sui 50 per trovare al più presto il meglio della condizione. Difficile al momento ipotizzare la formazione, anche se Spalletti oggi è ripartito dalla difesa a tre, priva dello squalificato Calafiori, con dentro Buongiorno, Darmian e Bastoni ai suoi fianchi. Se fosse 3-5-2, avremo Raspadori e Retegui in prima linea, dietro l’inamovibile Barella, uno tra Jorginho e Fagioli con Cristante che potrebbe completare il triangolo di centrocampo, con Chiesa e Dimarco larghi sugli esterni. Ma è presto per dirlo, visto che mancano ancora tre giorni alla sfida che vale i quarti. Ma l’Italia sta lavorando per questo.