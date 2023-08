Niger, delegazione dell’Ecowas a Niamey

Una delegazione dell’Ecowas è giunta a Niamey per tentare una nuova mediazione con i militari golpisti che il mese scorso hanno deposto il presidente filo-occidentale Mohamed Bazoum: lo riferiscono fonti vicine all’ex-capo di Stato e alla stessa Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale che sta gestendo la crisi potenzialmente casus belli per una quindicina di Stati africani.

L’arrivo

L’arrivo della delegazione era stato preannunciato ieri sera dall’Ecowas definendolo però solo “possibile” proprio mentre il blocco ha fissato un imprecisato “D-Day” per un attacco al Niger qualora non vi venga ristabilita la democrazia. L’aereo è atterrato intorno alle 13:00 ora locale (le 14 in Italia) con a bordo una delegazione guidata dall’ex presidente nigeriano Abdulsalami Abubakar, secondo l’unità di comunicazione del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), la giunta che ha preso il potere con il colpo di Stato del 26 luglio.

Il precedente

Abubakar si era già recato a Niamey per conto dell’Ecowas il 3 agosto, ma non aveva incontrato né il nuovo uomo forte del Niger, il generale Abdourahamane Tiani, né il presidente deposto. Secondo una fonte vicina all’Ecowas, la delegazione intende trasmettere “un messaggio di fermezza” ai militari di Niamey e incontrare il presidente Bazoum, ancora prigioniero.

L’obiettivo della missione

Ieri il Commissario per gli Affari politici, la pace e la sicurezza dell’organizzazione regionale, Abdel-Fatau Musah, aveva preannunciato che l’obiettivo della missione è quello di “continuare a seguire il percorso pacifico per ripristinare l’ordine costituzionale”. Allo stesso tempo, il blocco ha dichiarato di essere pronto a intervenire militarmente per ripristinare l’ordine costituzionale in Niger. “Siamo pronti a intervenire non appena verrà dato l’ordine. È stato anche fissato il giorno dell’intervento”, aveva dichiarato Musah sempre ieri al termine di una riunione di due giorni dei capi di stato maggiore dei Paesi dell’Africa occidentale ad Accra.

