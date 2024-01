Neve e calo delle temperature: fine settimana al freddo

Si prospetta un weekend gelido, forse il più freddo dell’Inverno. Inizia una fase decisamente polare con l’irruzione di aria gelida verso tutto il Paese, questa volta anche al Sud. Disposta la chiusura delle scuole a Potenza, capoluogo della Basilicata, e in altri comuni lucani.

Nevicate

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che, questa volta, l’aria polare dilagherà anche verso le regioni meridionali, regalando paesaggi nevosi da fiaba fino a 300-500 metri anche su queste zone. La neve cadrà abbondante in giornata con momenti di tormenta a causa del vento fortissimo che spazzerà tutto il Centro-Sud: in dettaglio sono previste nevicate tra Abruzzo, Molise, zone interne del Lazio fino al mattino, poi per buona parte della giornata tra Basilicata, Campania interna e Calabria; locali accumuli a quote collinari sono attesi anche in Puglia e Sicilia.

Calo delle temperature

Le temperature crolleranno di 10-15 gradi ovunque e le massime anomale, fino a 20-26 gradi negli ultimi giorni al Centro-Sud, saranno un lontanissimo ricordo. In tutto questo contesto di bufere e tormente, il tempo invece sarà sereno e limpido al Nord con attenuazione dei venti e con una giornata dunque soleggiata seppur molto fredda. Di contro dovremo stare attenti alla viabilità, alle mareggiate sulle coste esposte e alla riduzione della visibilità durante le probabili tormente (vento più neve): un sabato 20 gennaio 2024 di forte maltempo al Centro-Sud.

Domenica 21

Domenica, invece, sarà tutto finito e il passaggio dell’aria gelida sarà velocissimo; resteranno al mattino, come ricordo del colpo gelido, diffuse minime sottozero di parecchi gradi al Centro-Nord, qualche nevicata in collina, residua, sulle estreme regioni meridionali e un vento forte al Sud in attenuazione.

Caldo anomalo

Come sappiamo bene, dopo l’arrivo del freddo e del vento, appena la ventilazione si attenuerà, la massa d’aria fredda (aria più pesante) si depositerà in pianura: ecco che anche lunedì si temono gelate molto intense su tutto il Paese, anche in pianura da Nord a Sud. Infine per la prossima settimana arriverà il caldo anomalo con temperature 10 gradi oltre la media, specie lungo le coste, in montagna e al Centro-Sud.

Scuole chiuse

Come da previsioni, da stamani in Basilicata nevica, ma finora non sono state segnalate particolari criticità. Ieri sera, a seguito dell’allerta meteo della Protezione civile, il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna, mentre sono aperti gli asili nido e le sedi dell’Università. A causa del maltempo, la chiusura delle scuole è stata disposta per oggi anche in un’altra trentina di Comuni lucani. Per alcuni treni regionali, tra Basilicata e Campania, Trenitalia ha inoltre disposto “variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus”

Fonte Ansa