Netanyahu conferma: “Nessuno Stato palestinese”

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, replica al ministro della Difesa britannico, ribadendo che Israele non accetterà mai la soluzione dello Stato palestinese, almeno finché lui resterà premier. E ribadisce: “Distrutta Hamas, nessuno istruirà più al terrorismo a Gaza”. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, insiste: “Uccisioni di civili senza precedenti”.

Netanyahu: “No allo Stato palestinese”

“Solo la vittoria totale garantirà l’eliminazione di Hamas e il ritorno dei nostri ostaggi”. Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu aggiungendo: “Come premier di Israele sostengo questa posizione con determinazione anche di fronte a pressioni enormi internazionali e interne. È stata questa mia ostinazione a impedire per anni uno Stato palestinese che avrebbe costituito un pericolo esistenziale per Israele. Finché sarò primo ministro, questa sarà la mia posizione”.

Respinte le richieste di Hamas

Non lascia spazio ad interpretazioni il premier israeliano . “Ho chiarito al presidente Biden la determinazione di Israele a conseguire tutti gli obiettivi della guerra e a garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele”. Lo ha detto Benjamin Netanyahu aggiungendo che “dopo aver eliminato Hamas”, non ci sarà “a Gaza nessuno che finanzi o educhi al terrorismo o invii terroristi. La Striscia deve essere smilitarizzata e restare sotto pieno controllo di sicurezza israeliano”. Netanyahu ha poi respinto le richieste di Hamas per il rilascio degli ostaggi, ossia “la fine della guerra, l’uscita dell’Idf, la liberazione di assassini e stupratori e la sua permanenza al potere”.

Guterres: “Uccisioni di civili senza precedenti”

“Le operazioni militari di Israele hanno diffuso distruzioni di massa e ucciso civili su una scala senza precedenti durante il mio mandato come segretario generale. Questo è straziante e assolutamente inaccettabile. Il Medio Oriente è una polveriera, dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che il conflitto si accenda in tutta la regione”. Lo ha affermato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres al vertice del G77+Cina nella capitale ugandese Kampala, secondo quanto riportato dal Guardian.

Fonte: Ansa