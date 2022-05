Nepal, ritrovato l’aereo scomparso: si è schiantato su una montagna

I soccorritori hanno trovato il relitto dell’aereo passeggeri scomparso in Nepal, ha detto un funzionario militare senza fornire dettagli sulle 22 persone che erano a bordo. “Una squadra di soccorso ha localizzato il relitto dell’aereo e ha condiviso una foto”, ha detto il portavoce dell’esercito nepalese Narayan Silwal condividendo su Twitter un’immagine che mostra il relitto di un aereo disseminato sul fianco di una montagna.

The #NepaliArmy has physically located the #TaraAirlines #planecrash site in the country's Mustang district, its Spokesperson #BrigadierGeneral #NarayanSilwal said on Monday.https://t.co/CC4ZADPGLv

