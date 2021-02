Petto di pollo in padella a modo mio

Il petto di pollo può trasformarsi in un secondo piatto molto gustoso. Infarinato e sfumato con il limone, come scaloppina con i funghi, ricette gustose e veloci da preparare per la vostra cena quando siete in ritardo. Oggi, però, vi propongo questa ricetta che secondo me è molto sfiziosa.

Ingredienti

400 grammi di petto di pollo a fette

formaggio spalmabile

un mazzetto di rucola

mezzo bicchiere di latte

sale e pepe

olio extra vergine di oliva

Procedimento

Mettete dell’olio in una padella capiente, fate scaldare leggermente e aggiungete le fette di petto di pollo. Regolate di sale e pepe. Dopo pochi minuti girate le vostre fettine di carne, regolate nuovamente di sale e pepe.

Quando il petto di pollo sarà quasi cotto, aggiungete il formaggio spalmabile (io uso una nota marca, il tipo classico) e il latte. Si creerà una cremina fantastica per pucciare il pane. Se necessario aggiungete ancora un po’ di sale. A fuoco spento, aggiungete la rucola che avrete precedentemente lavato, asciugato e stagliuzzato. Buon appetito

