Naufragio a Lampedusa, in salvo 49 migranti

La Guardia Costiera è intervenuta tempestivamente per soccorrere un barchino di 8 metri. Non è chiaro se vi fossero altre presone a bordo

Nuovo naufragio al largo di Lampedusa. Un barchino di piccole dimensioni è affondato dopo aver percorso diverse miglia nautiche dopo essere partito da El Amra. Le motovedette della Guardia costiera hanno tratto in salvo 49 persone, presumibilmente tutte quelle che vi erano imbarcate. Le testimonianze dei naufraghi, però, sono contrastanti e non è chiaro se vi fossero anche altre persone. Le quali, se così fosse, risulterebbero quindi disperse. Proseguono, per questo, le ricerche dei soccorritori.

Il naufragio

Un barchino di 8 metri è affondato nelle acque antistanti a Lampedusa. La motovedetta Cp289 della guardia costiera ha tratto in salvo 49 bengalesi, ivoriani, guineani e senegalesi.

Secondo i migranti, già sbarcati su molo Favarolo, vi sarebbero persone disperse. Le dichiarazioni sono al momento contrastanti e il numero di coloro che mancherebbero all’appello viene dato come imprecisato. Il natante sarebbe partito da El Amra alle ore 21 di martedì. Ognuno dei migranti a bordo, per la traversata verso Lampedusa, ha pagato 2 mila dinari tunisini.

Fonte: Ansa