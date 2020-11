Morto un 19enne: accoltellato dopo un inseguimento

“Li prenderemo. Sono sicuro che li prenderemo. Le forze dell’ordine sono già sulle tracce degli assassini di Simone e e le telecamere del Comune hanno ripreso gli assalitori e la loro auto”. Così il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, in merito alla morte del ragazzo di 19 anni ucciso a coltellate. “Non si può morire quando si ha ancora tutta la vita davanti. Non si può immaginare un mondo in cui il proprio figlio esce e non torna più a casa. Oggi – sottolinea Pelliccia – la città vive una delle giornate più tristi della propria storia”.