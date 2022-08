Morte Piero Angela, oggi la camera ardente al Campidoglio

La camera ardente al Campidoglio sarà aperta dalle 11.30 alle 19. A seguire saranno celebrate le esequie con cerimonia laica, come disposto dallo stesso divulgatore

Si apre oggi nella Sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente di Piero Angela, il giornalista scomparso lo scorso 13 agosto a 93 anni. Il feretro del divulgatore scientifico è accolto dalla maglie, Margherita Pastore, i figli, Alberto e Christine, e dall’assessore alla cultura Miguel Gotor. La sala sarà aperta al pubblico dalle 11.30 alle 19. A seguire saranno celebrate le esequie con cerimonia laica, come disposto dallo stesso divulgatore. I funerali saranno trasmessi in diretta su Rai1.

L’annuncio della morte

Piero Angela, giornalista e divulgatore conosciuto e apprezzato per la conduzione di programmi come Quark e Superquark, è scomparso lo scorso sabato. L’annuncio è stato dato dal figlio Alberto Angela, con un post sui social in cui ha scritto “Buon viaggio papà”. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha twittato: “Ci lascia #PieroAngela un vero fuoriclasse della divulgazione scientifica. Abbiamo imparato ad amare la #scienza grazie ai suoi programmi tv che sapevano parlare davvero a tutti. Ci mancheranno tantissimo la sua intelligenza, la sua cultura, la sua gentilezza”.

Il cordoglio di Sergio Mattarella

“Provo grande dolore per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente”, ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente”.

Chi era

Angela, nato nel 1928 a Torino, aveva mosso i suoi primi passi in Rai nel 1952 come come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e conduttore del telegiornale. Negli anni successivi, è entrato nelle case degli italiani con i programmi di divulgazione scientifica Quark a Superquark, fortemente incentrati sui documentari. Nel 2004 è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

