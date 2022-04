Morbillo: i casi segnalati aumentano del 79%

Nei primi due mesi del 2022 sono stati riportati 17.338 casi di morbillo sono stati riportati in tutto il mondo, scrivono Oms e Unicef in una nota

I casi di morbillo segnalati in tutto il mondo sono aumentati del 79% nei primi due mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021 con 21 “grandi e dirompenti focolai”, secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e l’Unicef, il fondo per l’infanzia delle Nazioni unite.

Il dato

Quasi 17.338 casi di morbillo sono stati riportati in tutto il mondo a gennaio e febbraio 2022, rispetto ai 9.665 dei primi due mesi del 2021, scrivono Oms e Unicef in una nota. A partire da aprile 2022, le agenzie registrano 21 grandi e dirompenti focolai di morbillo in tutto il mondo negli ultimi 12 mesi, la maggior parte dei quali sono stati riportati in Africa e nella regione del Mediterraneo orientale. Nel 2020, scrivono le due agenzie, 23 milioni di bambini hanno saltato le vaccinazioni di base dell’infanzia tramite i servizi sanitari di routine, il numero più alto dal 2009 e 3,7 milioni in più rispetto al 2019.

Vaccini

Al 1° aprile 2022, 57 campagne per le malattie prevenibili con vaccino in 43 paesi che erano state programmate dall’inizio della pandemia rimangono rimandate, con un impatto su 203 milioni di persone, la maggior parte delle quali sono bambini. Di queste, 19 sono campagne contro il morbillo, che espongono 73 milioni di bambini al rischio di morbillo a causa delle mancate vaccinazioni. In Ucraina, la campagna di recupero del morbillo del 2019 è stata interrotta a causa della pandemia da Covid e successivamente a causa della guerra. Le campagne di routine e di recupero sono necessarie ovunque sia possibile l’accesso per aiutare a garantire che non ci siano focolai ripetuti come nel 2017-2019, quando si sono registrati oltre 115.000 casi di morbillo e 41 morti nel paese – la più alta incidenza in Europa.

Russell: “Malattia pericolosa e potenzialmente letale”

“Il morbillo è più di una malattia pericolosa e potenzialmente letale. È anche una prima indicazione del fatto che ci sono lacune nella nostra copertura globale di vaccinazione, lacune che i bambini vulnerabili non possono permettersi”, ha dichiarato Catherine Russell, direttore generale dell’UNICEF. “È incoraggiante che le persone in molte comunità stiano iniziando a sentirsi abbastanza protette dal Covid da tornare a svolgere più attività sociali. Ma farlo in luoghi dove i bambini non stanno ricevendo le vaccinazioni di routine crea la tempesta perfetta per la diffusione di una malattia come il morbillo”.

Ghebreyesus: “Rimettere a regime le vaccinazioni essenziali”

“La pandemia da Covid ha interrotto i servizi di vaccinazione, i sistemi sanitari sono stati sopraffatti e ora stiamo assistendo a una ricomparsa di malattie mortali, tra cui il morbillo. Per molte altre malattie, l’impatto di queste interruzioni dei servizi di vaccinazione si farà sentire per decenni a venire”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. “È il momento di rimettere a regime le vaccinazioni essenziali e di lanciare campagne di recupero in modo che tutti possano avere accesso a questi vaccini salvavita”.

