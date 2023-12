Il Milan retrocede in Europa League

Non bella la notte Champions delle italiane. Male per il Milan che vince a Newcastle ma serve solo a salvare la retrocessione in Europa League visto che Dortmund e Psg fanno 1-1 e a braccetto volano agli ottavi. Male la Lazio che voleva il primo posto, ma resta seconda di girone dopo il 2-0 dell’Atletico

Milan retrocesso

Serviva vincere e sperare. Il primo passo è andato, con i rossoneri che sono passati allo St James’ di Newcastle per 2-1, ma il pareggio di Dortmund tra Borussia e Psg, ha portato entrambe agli ottavi e spedito il Milan agli spareggi per l’Europa League. Eppure era stato un primo tempo pessimo per il Milan, sul piano del gioco, zero, e delle occasioni. E Newcastle meritatamente in vantaggio all’intervallo. Squadre rabberciate, ma inglesi che fanno subito la voce grossa, trascinati dalla gente del St James’ Park che si fa sentire e soffia alle spalle dei bianconeri. Gli inglesi fanno la partita, tengono palla e la gestiscono, andando a più riprese vicini al vantaggio. Rossoneri impalpabili, a referto una sola conclusione, quella a giro di Leao che però termina abbondantemente fuori. Di contro un Newcastle più vivace.

Botta e risposta

Il gol del vantaggio arriva alla mezz’ora, con Joelinton innescato da Miley che controlla e di destro infila sul secondo palo. Primo tempo tignoso da parte degli inglesi, con orecchio alle notizie provenienti da Dortmund dove non si sblocca la gara con il Psg che all’intervallo si ritrova in Europa League. E in avvio di ripresa, il Milan trova slancio e il gol del pari. La firma è di Pulisic che sfrutta un assist di Giroud. Partita in equilibrio e qualificazione che torna in ballo. Ma il pari, non basta a nessuna delle due visto che a Dortmund Borussia e Psg solo sull’1-1. Torna a spingere il Newcastle, con Isak che calcia a giro, palla alta. Poi brivido per il Milan. Guimaraes si accentra e calcia di prepotenza, miracolo di Maignan che si salva con l’aiuto della traversa. Cambi finali per il Milan: dentro Jovic e Pobega che prendono il posto di Loftus-Cheek e Pulisic.

Vittoria amara

Rossoneri col doppio centravanti a giocarsi il tutto per tutto. Gran giocata rossonera con Jovic che lancia nello spazio Leao che arriva davanti a Dubravka ma centra il palo. Dentro anche Okafor e Chukwueze, fuori Giroud e Musak. E proprio l’ultimo entrato, Chukwueze, la ribalta al termine di un micidiale contropiede con un tiro a giro imprendibile. Milan avanti a sei dalla fine, ma non basta per andare agli ottavi visto il pari di Dortmund. Finale tutto da vivere. Quattro di recupero. Tomori in contropiede colpisce il palo mancando il colpo del ko. Finisce qui, con la vittoria rossonera che però non basta. Dortmund e Psg fanno 1-1 e volano a braccetto agli ottavi col Milan che retrocede in Europa League.

Simeone affonda la Lazio

Male la serata del Metropolitano contro l’Atletico per la Lazio che perde 2-0 e resta seconda di girone. Partita che inizia in salita per la Lazio che vede i biancorossi di Simeone subito avanti per effetto della rete messa a segno da Griezmann dopo cinque minuti. La Lazio non si disunisce e crea con Zaccagni la potenziale palla del pari, ma Oblak c’è. Nel finale annullata la rete del 2-0 dell’Atletico di Hermoso, dal momento che Lino, in fuorigioco, ostruisce Provedel. Per passare e chiudere primi, servono due gol. Due cambi per Diego Simeone alla ripresa del gioco: dentro Depay e Soyuncu, fuori Griezmann e Gimenez. E arriva a stretto giro il raddoppio della formazione spagnola. Lo firma Lino con una conclusione di prima intenzione sulla quale può nulla Provedel: 2-0 Atletico. Fuori Immobile, dentro Castellanos nella Lazio che prova a scuotersi,ma l’Atletico la congela. Va bene così e la partita scivola via senza emozioni anche se Morata si divora il 3-0. Finisce 2-0 al Metropolitano, Atletico prima, Lazio seconda, entrambe agli ottavi, col Feyenoord che scende in Europa League agli spareggi

Le altre qualificate

Nel gruppo G, avanzano Manchester City e Lipsia, con gli inglesi vittoriosi 3-2 a Belgrado contro la Stella Rossa e i tedeschi 2-1 sullo Young Boys che scende in Europa League. Nel Gruppo H, passano Barcellona e Porto, con lo Shakhtar dirottato nella seconda manifestazione europea.