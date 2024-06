Real Madrid Campione d’Europa

La Champions è sempre più casa Madrid, anche in una notte difficile come quella di Londra, dove il Dortmund spaventa nel primo tempo l’undici di Ancelotti, va vicino al gol e spreca in tre ghiottissime occasioni. Errori a caro prezzo dei tedeschi, perché davanti c’era il Madrid, cui basta poco per indirizzarla. Ci pensa Carvajal di testa a sbloccare, Vinicius raddoppia e la chiude. E’ la quindicesima Coppa dei Campioni/Champions conquistata dai Blancos, la quinta per il nostro Dio del pallone Carlo Ancelotti. Ed esplode la festa blancos.

Così in campo

Formazioni confermate al via della finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Il tecnico tedesco Terzic, si schiera con un 4-2-3-1, con Fullkrug punta di riferimento. Ad imbeccarlo ci saranno Adeyemi, Brandt e Sancho. Sabitzer e l’ex Juve Emre Can gli intermedi. Dietro Kobel tra i pali, davanti a lui Hummels e Schlotterbeck con Ryerson e Maatsen che agiscono sugli esterni. Panchina per Marco Reus, alla sua ultima partita. Ancelotti (4-3-1-2) si affida agli uomini migliori, ritrova Courtois tra i pali, con Rudiger e Nacho centrali, Carvajal e Mendy sugli esterni di difesa. In mezzo Valverde, Camavinga (che ha preso il posto dell’infortunato Tchouameni) e Toni Kroos alla sua ultima partita con la maglia dei Blancos. Davanti Vinicius con Rodrygo e Bellingham a sostegno. A Wembley fischia lo sloveno Vincic.

Il Dortmund spreca

Non capita tiutti i giorni di vedere un primo tempo così, di quelli che non ti aspetti. Il Borussia Dortmund fa la partita, tatticamente sbaglia nulla davanti ad un Real indolente che subisce troppo e non arriva mai al tiro. Così a dominare la scena sono i gialloneri di Terzic che però non graffiano e sprecare tanta grazie è un peccato mortale. Real in difficoltà da subito perché dopo un avvio in equilibrio, sono i tedeschi a prendere in mano il boccino del gioco. Una gran giocata di Hummels manda in porta Adeyemi che aggira Courtois ma si defila troppo a sinistra e alla fine viene stoppato in angolo. Altro errore della difesa del Madrid, e stavolta a presentarsi solo davanti a Courtois è Fullkrug che incrocia sull’uscita di Courtois e palla sul palo. Madrid in grande difficiltà. I tedeschi sfondano a destra con regolarità, Adeyemi di sinistro, Copurtois c’è poi Fullkrug a porta vuota di testa non riesce a finalizzare. In mezzo si gioca la partita, con il Real che non riesce a leggere le giocate tedesche e va in affanno. Ci prova ancora Sabitzer, gran botta, ancora Courtois a dire di no. All’ìntervallo è 0-0 e va bene al Real, meno ai tedeschi che hanno dopminato, ma senza raccogliere nulla.

Sblocca Carvajal

Risveglio Real in avvio: punizione al bacio di Kroos, deviata in angolo da Kobel. Occasione per Carvajal, controllo e destro, Kobel non si fa sorprendere. Partita adesso più aperta anche se il Real non è quello di sempre, quasi intorpidito, troppi errori in uscita che aiutano l’ambizione giallonera. Così Courtois salva su un colpo di testa in tuffo di Fullkrug. Ma quanti rischi per il Madrid. Vinicius di testa manda alto, ma al Real serve ben altro. L’urlo incessante del muro giallo a spingere il Dortmund, ma è il Real ad andare vicino al colpo grosso. Vinicius si accentra poi mette in mezzo, palla fuori di poco. Il Dortmund abbassa il ritmo, alza i giri del motore il Real. Arrivano i primi cambi a meno di venti dalla fine, con Terci che richiama Adeyemi per inserire Marco Reus. Ma il Real adesso ha gamba e sprint. E al primo affondo, non perdona perché l’angolo di Kroos è un cioccolatino per la testa di Carvajal che anticipa tutti e la piazza: 1-0 Real a quindici dalla fine.

La chiude Vinicius

E adesso diventa un’altra partita. Il Real ci crede e cerca il colpo del ko: la palla buona arriva sui piedi di Bellingham, imbeccato da Camavinga: destro a botta sicura, salva in angolo Schlotterbeck. Poi pennellata dal limite di Kroos, Kobel si salva in angolo. Solo Madrid adesso. Occasione a che per Camavinga, altro salvataggio del portiere tedesco. Assedio Real, ed altro legno e poi il raddoppio che la chiude. Apertura di Bellingham per Vinicius che di mancino fredda Kobel: 2-0 a sette dalla fine e la coppa che prende la strada di Madrid. Fuori Kroos e Bellingham, dentro Modric e Joselu. Gol annullato al Dortmund per offside valutato dal var. Cinque di recupero, dove succeede nulla. Vincic fischia la fine, ed è festa Real. Il cielo è blancos sopra Londra.