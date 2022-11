Migranti, in 144 sbarcano dall’Humanity. Ora la Geo Barents

In 144 sbarcano a Catania dalla nave Humanity 1 della ong Sos Humanity. A bordo erano in tutto 179. I restanti, come da protocollo disposto dal Ministero dell’Interno italiano, resteranno sulla nave prima di essere ricondotti in altri porti. Per il momento, seguendo le disposizioni rese note dal Governo, i migranti non ritenuti in condizione di fragilità non saranno accolti sul territorio nazionale. L’Humanity 1 era approdata la notte scorsa nel porto catanese, scortata da una motovedetta della Guardia costiera. Prima di una serie di navi con a bordo migranti soccorsi in mare, per un totale di circa 1000 persone in attesa di sapere se il proprio destino sarebbe stato, nell’immediato, lo sbarco in Italia o aspettare una nuova destinazione. Alcune delle quali, peraltro, già delineate visto che alcuni Paesi europei (come la Francia) si erano già fatti avanti per ospitare una “quota”, ossia parte degli imbarcati.

Humanity, in 35 ancora a bordo

A bordo dell’Humanity, come da decreto, è stata effettuata l’ispezione sanitaria al fine di individuare casi di fragilità, le donne e i bambini. Quindi le sole persone alle quali è concesso lo sbarco. Inizialmente era stato riferito di 24 persone da lasciare a bordo. Al termine dell’ispezione, invece, secondo l’Ong ne sarebbero rimaste 35. Tutti uomini adulti e senza problemi medici, perlomeno riscontrabili. La portavoce di Sos Humanity, Petra Krischok, ha spiegato che i primi a sbarcare sono stati i minorenni e i bambini più piccoli, accompagnati dalle loro madri. A suo giudizio, però, “lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti i migranti che sono a bordo della nave sarebbe illegale, perché sono tutti profughi”. Assieme ai volontari della Protezione Civile, le operazioni di sbarco sono state coadiuvate dalle Forze dell’Ordine e dalla Guardia Costiera. Sul molo, anche alcune ambulanze.

Geo Barents in arrivo

La prossima ispezione dovrebbe riguardare la Geo Barents, nave di Medici Senza Frontiere. A bordo, altri 572 migranti. L’imbarcazione è ancora distante dalla costa di Catania, probabilmente in attesa che fosse completato il sistema di accoglienza. Tuttavia, nelle prossime ore dovrebbe approdare presso il molo etneo per essere sottoposta alle procedure di verifica a bordo da parte degli ispettori sanitari. L’iter sarà lo stesso: sbarcheranno solo le persone in condizione di fragilità, oltre che i minori e le donne. I restanti saranno indirizzati verso altre destinazioni.