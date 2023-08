Metsola: “Vogliamo cogliere le opportunità che le sfide epocali offrono all’Ue”

Il titolo del Meeting di Rimini di quest’anno, “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile“, “rappresenta una positiva provocazione in un momento in cui il mondo intorno a noi è più instabile è polarizzato. Una guerra di aggressione alle porte dell’Unione Europea, la crescente siccità, l’aumento incontrollato dei flussi migratori, il caro vita e le minacce alle autarchie. Ma noi abbiamo deciso di non farci intimorire da tutto questo, anzi”. Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, in un passaggio di un video messaggio inviato al Meeting di Rimini. “Vogliamo cogliere la grande opportunità che queste sfide epocali offrono alla nostra Unione – ha osservato – perché sappiamo che non saranno le sfide a definire il nostro tempo ma come risponderemo. E proprio in questo contesto che il vostro Meeting, giunto alla sua 44/a edizione, che dall’amicizia ha tratto le proprie ragioni di essere ci invita a riflettere sull’importanza dell’amicizia nell’esistenza umana”. A giudizio di Metsola “per Don Giussani amicizia è possedere, in comune, qualcosa di grande. E la più grande amicizia è possedere in comune il destino. Questo destino buono al quale aspira il cuore dell’uomo nella storia ha preso corpo nel progetto di costruzione europea nel quale i nostri Paesi hanno deciso di mettere insieme le loro potenzialità, le loro risorse, le loro creatività, le loro fragilità, nella diversità e la ricchezza delle tradizioni dei nostri popoli per dare vita ad un progetto di prosperità condivisa che ha garantito al nostro Continente un periodo senza precedenti di pace ininterrotta“.

Fonte Ansa