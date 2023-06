L’associazione Meter offre ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie un accompagnamento psicologico gratuito per trattare i disturbi psicologici dell’età evolutiva

Sostegno psicologico gratuito

Sostegno psicologico e psicoterapeutico gratuito per l’infanzia, l’adolescenza, i giovani e le famiglie. Da oltre 30 anni l’associazione Meter fornisce ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie accompagnamento psicologico e psicoterapeutico attraverso un’equipe multidisciplinare che consente la prevenzione, l’individuazione e il trattamento di tutte le problematiche e dei disturbi psicologici dell’età evolutiva e i rischi online (violenza sui minori, pedofilia e pedopornografia, relazioni familiari disfunzionali, difficoltà emotive-comportamentali, disturbi d’ansia, disturbi alimentari, disturbi correlati ad eventi stressanti e traumatici, disturbi dell’umore, problematiche relazionali, bullismo e cyberbullismo, dipendenza digitale, sexting, adescamento online, ecc.).

Don Fortunato di Noto: “L’emergenza educativa richiede maggiori interventi”

Don Fortunato Di Noto, presidente di Meter, sostiene: “L’emergenza educativa è continua e richiede attenzione e maggiori interventi per arginare le potenziali forme di violenza e le forme depressive che minacciano l’integrità dei nostri amati ragazzi. Meter, con la sua trentennale esperienza, offre con il Centro ascolto, in forma del tutto gratuita, consulenza e accompagnamento con i professionisti del settore. Non possiamo permetterci una deriva esistenziale, né tantomeno improvvisare interventi. La prevenzione è stata ed è sempre una via percorribile, non occasionale, ma continuativa”.

Servizio telefonico o online

Il servizio, gratuito, è erogato presso il Centro polifunzionale per l’infanzia e l’adolescenza – viale Lido C. Santuccio, 48-; ad operarvi sono psicologi e psicoterapeuti. Garantito anche il servizio in modalità telefonica o online. Le sedute, in quest’ultimo caso, si effettueranno in videochiamata tramite piattaforma.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria 0931-564872 o scrivere un’e-mail a segreteria@associazionemeter.org.

Fonte: Angesir