Meteo: in arrivo da oggi pioggia e neve

Una nuova ondata di maltempo è ormai alle porte dell’Italia. Nella giornata di oggi si prevedono svariati nubifragi, neve fin quasi in pianura e venti forti o di burrasca.

L’allerta meteo

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che costituisce estensione del precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

I dettagli

L’avviso prevede, dalla giornata di oggi, nubifragi, neve fin quasi in pianura e venti forti o di burrasca. In particolare, le precipitazioni saranno, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli-Venezia Giulia, Appennino emiliano-romagnolo, Liguria centro-orientale e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati specie sull’Alta Toscana; – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord, sulla Campania e sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le nevicate sono previste su tutti i settori alpini con quota neve al di sopra dei 400-700 metri con sconfinamenti nei fondivalle e fino a quota di 200 metri sul Piemonte meridionale, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati. A quote superiori a 1000-1500 m sull’Appennino settentrionale, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale aumento, specie le minime. Infine, i venti saranno forti meridionali al Centro-Sud e sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca sui settori appenninici. Forti di Garbino su Romagna e Marche e i mari molto mossi in tutti i bacini.

Fonte: Ansa