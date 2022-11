Meloni: “Triplicato il nostro impegno finanziario, 1,4 miliardi in 5 anni”

Il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, dopo aver preso parte alla Cerimonia di apertura del vertice Cop27 a Sharm el-Sheikh e alla tavola rotonda “Just Transition” ha tenuto il suo intervento alla Sessione plenaria. Il capo dell’esecutivo italiano, accolta dal segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres, ha inoltre incontrato il presidente egiziano al Sisi e il suo cancelliere tedesco Olaf Scholz.

“Accelerare transizione energetica giusta”

“Siamo in un momento decisivo nella lotta contro il cambiamento climatico negli ultimi mesi abbiamo sperimentato drammatici effetti in molte regioni del pianeta siamo chiamati a fare di più e più velocemente per proteggere il clima“, ha affermato la premier parlando al summit.

“Rimaniamo impegnati a mantenere l’impegno di 100 miliardi di dollari a sostegno dei Paesi in via di sviluppo fino al 2025 e a definire un obiettivo ambizioso e sostenibile in seguito. Per farlo, dobbiamo riunire governi, investitori privati e banche multilaterali di Sviluppo per condividere investimenti e rischi, per accelerare una giusta transizione energetica. L’Italia è orgogliosa di far parte di Just Energy Transition Partnerships, un’ambiziosa iniziativa del G7 che fornirà ingenti risorse finanziarie e assistenza tecnica ai paesi partner”, così Meloni.

“Abbiamo quasi triplicato – ha sottolineato il presidente del Consiglio italiano – il nostro impegno finanziario fino a 1,4 miliardi di dollari per i prossimi 5 anni, compresi 840 milioni di euro attraverso l”Italian Climate Fund’. Questa è la prima piattaforma di investimento italiano specificamente dedicato allo sviluppo di tecnologie pulite“.

Il bilaterale con Scholz

Il presidente ha avuto un cordiale incontro bilaterale a margine dei lavori della CoP 27 con il Cancelliere della Repubblica federale di Germania. L’incontro, spiega Palazzo Chigi, ha fatto seguito alla conversazione telefonica che Meloni e Scholz avevano avuto il 28 ottobre. I due Capi di governo hanno discusso dei principali temi europei e internazionali, dalla guerra di aggressione russa all’Ucraina alla conseguente crisi energetica e alla gestione dei flussi migratori. I due hanno inoltre confermato l’intenzione di consolidare le relazioni bilaterali tra l’Italia e la Germania.

Fonte Ansa