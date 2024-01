Meloni promuove il vertice Italia-Africa: “Un successo”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime soddisfazione per l’esito del vertice Italia-Africa. Nonostante qualche rimostranza manifestata dall’Unione africana, il progetto di cooperazione e sviluppo con i Paesi africani è stato accolto in modo positivo. E la premier promuove l’incontro odierno come “un momento di condivisione, dialogo, di scambio di opinioni”.

Meloni soddisfatta

“Il vertice ha raggiunto lo scopo prefissato, essere un momento di condivisione, dialogo, di scambio di opinioni fra l’Italia e le nazioni africane. E grazie alla vostra presenza numerosa qualificata, che dimostra l’interesse verso la posizione italiana, possiamo dire che è stato un successo. Lo dobbiamo soprattutto a voi, ai vostri contributi e alla vostra partecipazione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell’intervento al termine del vertice Italia-Africa.

“Piano Mattei? Non è a scatola chiusa”

“Ho detto questa mattina e lo ribadisco” sul piano Mattei “non abbiamo una scatola chiusa: abbiamo un’idea da condividere, ho atteso per capire se questa idea che abbiamo in testa sia condivisa e condivisibile dai nostri interlocutori” perché “si può fare solo insieme”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell’intervento al termine del vertice Italia-Africa.

Fonte: Ansa