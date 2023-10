Mattarella: “Un delitto usare acqua e cibo come strumenti di guerra”

Il Presidente della Repubblica alla Fao per la Giornata mondiale dell'Alimentazione: "L'insicurezza alimentare non è solo mancanza di cibo ma anche di acqua"

Il Presidente della Repubblica è intervenuto alla Fao, in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione. Nel suo discorso, il Capo dello Stato ha parlato della situazione in Medio Oriente ma anche di “cibo e acqua sono testimonianza della indivisibilità del destino dell’umanità”. Inoltre, Mattarella ha spiegato che “l’insicurezza alimentare non è soltanto scarsità di cibo: è anche mancato accesso all’acqua”, la cui “scarsità o assenza è sempre più alla radice di povertà e conflitti e richiede di affrontare con determinazione e altrettanto ingegno la gestione sostenibile di un bene essenziale”.

Mattarella: “Medio Oriente in fiamme per un vile attacco”

“Il Medio Oriente è nuovamente in fiamme, a causa di un vile attacco che è già riuscito ad elevare a livelli inusitati la spirale dell’orrore e delle violenze”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla Fao.

La decisione “scellerata” di Mosca

Il capo dello Stato ha anche detto che è “un delitto trasformare cibo e acqua in strumenti di conflitto. Al contrario, cibo e acqua sono testimonianza della indivisibilità del destino dell’umanità”. Ed è stata “scellerata” la decisione di Mosca di uscire dall’accordo sul grano. Il presidente si è anche soffermato sul preoccupante aumento delle tensioni internazionali e ha ricordato che il Medio Oriente è in fiamme a causa del “vile attacco” di Hamas.

Fonte: Ansa