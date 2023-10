Fao: “Un terzo della popolazione mondiale non ha accesso all’acqua potabile”

La Fao, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ha sottolineato che, un terzo della popolazione mondiale, ha difficoltà ad accedere alle risorse idriche.

L’appello della Fao

“La penuria di acqua è un problema mondiale che necessita di una risposta mondiale”. È quanto sostiene il Direttore generale della Fao, QU Dongyu, nel suo messaggio per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2023 che celebra una delle risorse più preziose del pianeta: l’acqua. L’acqua è il fondamento della vita e del cibo, sostiene il direttore della Fao eppure un terzo della popolazione mondiale vive senza accesso all’acqua potabile, tra loro molti piccoli agricoltori, popolazioni autoctone, migranti e rifugiati.

La crisi climatica

“La crisi climatica, la crescita demografica, l’urbanizzazione, l’industrializzazione e lo sviluppo economico – aggiunge – esercitano una pressione costante sulle risorse idriche a nostra disposizione”. Il moltiplicarsi, poi, degli “eventi climatici estremi, come le inondazioni e i periodi di aridità – spiega – mettono a dura prova l’ecosistema e ciò ha conseguenze gravi sulla sicurezza alimentare globale”. Inoltre il 70% dell’acqua a disposizione viene utilizzata in agricoltura, per questo è necessario, prosegue QU Dongyu , trasformare i sistemi agroalimentari mondiali. Il messaggio che il responsabile della Fao lancia, dunque, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione è rinnovare l’impegno di tutti a consumare e utilizzare l’acqua in maniera più responsabile e prendere misure concrete per migliorare la situazione.

Fonte: Ansa