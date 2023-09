Marsiglia: il Papa incontra i bisognosi e il presidente Macron

È iniziata la giornata conclusiva della visita a Marsiglia del Santo Padre che stamattina ha avuto un incontro strettamente privato con persone che vivono nel disagio economico. In seguito Papa Francesco l Papa si trasferito al Salon d’honneur du Maire del Palais du Pharo per l’incontro con il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron

L’incontro con chi vive un disagio economico

La giornata del Papa, questa mattina, è cominciata con l’incontro privato con alcune persone che si trovano in situazioni di disagio economico. Lasciato l’arcivescovado, infatti, Francesco si è diretto in auto alla Casa delle Missionarie della Carità a Saint Mauront. Quindi, sempre in auto, si dirige al Palais du Pharo per la Sessione Conclusiva dei Rencontres Méditerranéennes. Sono presenti i vescovi della Francia e di altre diocesi del Mediterraneo, una rappresentanza di giovani provenienti dal Nord Africa, dai Balcani, dall’Europa Latina, dal Mar Nero e dal Medio Oriente, alcune autorità politiche e associazioni.

L’accoglienza

Al suo arrivo, Papa Francesco è accolto all’ingresso dell’Auditorium dal presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, e dalla moglie Brigitte, dall’arcivescovo di Marsiglia, card. Jean-Marc Aveline, e dal sindaco della città. Due bambini gli offrono un dono e, dopo il saluto di benvenuto di Aveline, la proiezione di un filmato, la sintesi dei lavori e alcuni quesiti posti al Santo Padre da un vescovo e da un giovane, il Papa pronuncia il Suo discorso. Al termine, dopo le parole di ringraziamento del Presidente della Conferenza episcopale francese, mons. Éric de Moulins-Beaufort e, dopo aver salutato i vescovi del Mediterraneo, il Papa si trasferisce al Salon d’honneur du Maire del Palais du Pharo per l’incontro con il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron.

Fonte: Angesir