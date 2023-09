Marocco, altra scossa a Marrakech

Un’altra scossa, di entità molto minore, ha colpito la città di Marrakech. Intanto, i soccorritori cercano di raggiungere ancora le zone dell’Atlante. Morti quattro cittadini francesi. Il bilancio è salito a 2.122 vittime.

Marocco, morti quattro francesi

Il terremoto in Marocco ha finora provocato la morte di quattro francesi e il ferimento di altri quindici, ha dichiarato il ministero degli Esteri di Parigi. “Morti altri tre cittadini francesi vicino a Marrakech, che porta il bilancio delle vittime, in questa fase, a quattro vittime francesi. Sono stati identificati quindici cittadini francesi feriti”, ha affermato il Quai d’Orsay in una breve dichiarazione scritta. Ieri il ministero degli Esteri aveva annunciato la morte di un francese ad Agadir.

Turisti bloccate sull’Atlante

È ancora bloccata sul passo montano del Tizi n’ Test, sull’Atlante, la famiglia di turisti italiani in vacanza in Marocco che ieri mentre si trovava in hotel è rimasta isolata a causa del terremoto. “Le ruspe stanno lavorando intensamente – riporta la donna all’ANSA – ma a 8 chilometri da qui la frana è grande. Stanno facendo il possibile, ma il lavoro è lungo. Dicono che ce la faranno per questa sera. Vediamo”.

Strade intasate

Le strade sulle montagne dell’Atlante, vicino all’epicentro del sisma che ha sconvolto il Marocco, sono intasate di traffico con i soccorritori che cercano di raggiungere le zone più colpite e le ambulanze che viaggiano nella direzione opposta trasportando i feriti. Lo scrive Sky News. Le famiglie sono riunite all’aperto, ai lati delle strade. Il villaggio di Moulay Brahim, destinazione popolare tra i turisti per la sua vicinanza a Marrakech, è un cumulo di macerie.

Altra scossa a Marrakech

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito questa mattina alle 9:59 ora locale (le 10:59 in Italia) il Marocco, a sud di Marrakech, nella stessa area in cui è stato registrato il sisma di magnitudo 7 venerdì notte: lo riporta sul suo sito l’Istituto geofisico statunitense Usgs. L’ipocentro del terremoto odierno è stato localizzato ad una profondità di 10 chilometri.