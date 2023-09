Bel tempo al Centro-Nord, nuvolosità al Sud

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni, secondo iLMeteo.it, sono di cielo sereno nel Centro e nel Settentrione della penisola, con nuvolosità maggiormente presente nel Meridione. L’anticiclone sub-tropicale inizia ad avvolgere quasi tutta l’Italia.

Il fine settimana

La giornata di oggi sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno al Centro-Nord e con più nuvole al Sud, soprattutto su Calabria e Sicilia. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Domienica 10 settembre, l’anticiclone sub-tropicale che in questa giornata si rinforza ulteriormente. Giornata con cielo in prevalenza sereno su gran parte delle regioni, soltanto su Calabria e Sicilia la nuvolosità sarà più presente, a tratti pure compatta sull’isola, ma non produrrà precipitazioni degne di nota. I venti soffieranno debolmente da nord, le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

Le previsioni

Domenica 10 settembre. Nord: A questa giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e clima caldo, ma non eccessivo. Centro: In questa giornata il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo prevalentemente sereno dappertutto. Clima più caldo. Sud: In questa giornata il cielo si presenterà con più nubi in Sicilia e Calabria, altrove sarà prevalentemente sereno. Temperature stazionarie. Lunedì 11 settembre. Nord: L’atmosfera è sempre stabile grazie alla presenza dell’anticiclone africano. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso. Centro: L’anticiclone africano è padrone del tempo sulle regioni per cui anche questa giornata sarà assolata. Temperature massime fino a 33°C. Sud: Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone africano e così questa giornata sarà caratterizzata da condizioni di cielo poco nuvoloso. Martedì 12 settembre: Nord: In questa giornata il cielo sarà spesso nuvoloso e inoltre ci saranno dei temporali in Val d’Aosta e sul Piemonte più settentrionale. Centro: Condizioni stabili dell’atmosfera. In questa giornata il tempo sarà soleggiato e il cielo sereno o con più nubi su Lazio e Appennini. Sud: L’anticiclone africano domina le nostre regioni di conseguenza in questa giornata avremo un ampio soleggiamento dappertutto.

Fonte Ansa