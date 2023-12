Mar Rosso, i ribelli yemeniti houthi attaccano una nave

In un comunicato i ribelli affermano anche di aver lanciato droni su obiettivi militari in Israele. L'esercito Usa afferma di aver distrutto 12 droni e 5 missili degli houthi

Gli Houthi yemeniti hanno affermato di aver attaccato una nave nel Mar Rosso e di aver lanciato un drone verso Israele. Gli Usa hanno distrutto 12 droni e cinque missili lanciati dagli Houthi sul Mar Rosso. Lo riferisce il Pentagono in una nota.

L’operazione

In un comunicato, gli Houthi hanno affermato di aver “effettuato un’operazione di targeting contro una nave commerciale”, identificata come MSC United, e di aver lanciato una serie di “droni contro obiettivi militari” nel sud di Israele. Le operazioni sono state svolte come gesto di solidarietà con i palestinesi.

L’attacco al cargo

Msc ha confermato in un comunicato l’attacco subito dalla sua nave portacontainer Msc United VIII avvenuto durante il passaggio sul Mar Rosso. “La nave ha informato dell’attacco una nave da guerra della coalizione che si trovava nelle vicinanze e, come da istruzioni, ha adottato manovre evasive” si legge nel comunicato della società in cui si spiega che “attualmente, tutto l’equipaggio è al sicuro, nessuno risulta ferito, e si sta conducendo una valutazione approfondita della nave”. Il cargo era in viaggio dal porto King Abdullah, in Arabia Saudita, verso Karachi, in Pakistan. “La nostra prima priorità rimane la protezione delle vite e della sicurezza dei nostri equipaggi e, fino a quando la loro sicurezza non potrà essere garantita, Msc continuerà a deviare le proprie navi dal transito attraverso il Canale di Suez verso Capo di Buona Speranza“, ha concluso il gruppo nel suo comunicato.

Difese israeliane

“Un nostro aereo da combattimento ha intercettato oggi con successo un obiettivo aereo ostile sul Mar Rosso mentre era diretto verso Israele, prima che entrasse nel nostro territorio”: lo ha reso noto il portavoce militare Daniel Hagari attribuendo la paternità dell’attacco agli Houthi. Secondo i media il velivolo era diretto verso Eilat. “Gli attacchi degli Houthi contro Israele sono azioni terroristiche“, ha proseguito Hagari. “Avvengono sotto la direzione dell’Iran, mediante intelligence e mezzi di combattimento iraniani”. “Quelle azioni – ha affermato – sono dirette non solo contro Israele. Sono un problema per il mondo”.

Droni e missili

L’esercito americano ha annunciato di aver intercettato e distrutto numerosi droni e missili nel mar Rosso meridionale lanciati dai ribelli yemeniti sostenuti dall’Iran. “Le forze armate statunitensi schierate nella regione hanno abbattuto 12 droni d’attacco, 3 missili balistici antinave e 2 missili da crociera nel Mar Rosso attorno alle 10 del mattino”, ha riferito il Comando centrale Usa, Centcom, precisando che alcune intercettazioni sono state effettuate da jet partiti dalla portaerei Uss Eisenhower. “Non ci sono stati danni alle barche presenti nella zona e non sono stati segnalati feriti”, ha aggiunto il Comando.

