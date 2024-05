Lunedì il giuramento di 34 Guardie svizzere

Il prossimo 6 maggio, presteranno giuramento solenne 34 guardie della Guardia Svizzera Pontificia. La cerimonia avrà luogo nel Cortile di san Damaso del Palazzo Apostolico in Vaticano. Il giuramento avviene sulla bandiera del Corpo delle Guardie Svizzere Pontificie e alla presenza del rappresentante del Papa, mons. Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato.

Il giuramento di 34 Guardie svizzere

Il solenne giuramento di 34 guardie della Guardia Svizzera Pontificia avrà luogo, secondo la tradizione, lunedì prossimo, il 6 maggio 2024, alle ore 17.00 nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico in Vaticano. Ogni anno, le nuove guardie prestano giuramento in occasione dell’anniversario del sacco di Roma, in cui 189 Guardie Svizzere difesero Papa Clemente VII contro l’esercito di Carlo V. Il giuramento avviene sulla bandiera del Corpo delle Guardie Svizzere Pontificie e alla presenza del rappresentante del Papa, mons. Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Le guardie giurano così di proteggere e difendere il Pontefice in carica e tutti i suoi legittimi successori, anche a rischio della propria vita, come hanno fatto in passato i loro valorosi e fedeli antenati.

La cerimonia

Sarà presente una delegazione della Confederazione svizzera, guidata dalla presidente della Confederazione Viola Amherd – ricevuta stamane in udienza da papa Francesco – con il presidente del Consiglio nazionale Eric Nussbaumer e la presidente del Consiglio degli Stati Brigitte Eva Herzog. Inoltre, il capo dell’Esercito sarà rappresentato dal brigadiere Jacques Frédéric Rùdin, vice capo di Stato Maggiore dell’Esercito, e sarà presente il rappresentante della Conferenza episcopale svizzera, mons. Felix Gmùr (presidente), vescovo di Basilea. La delegazione del cantone ospitante di quest’anno, Basilea Campagna, è guidata dal governo cantonale e capeggiata dalla presidente Monica Gschwind.

La Guardia Svizzera Pontificia

L’esercito più vecchio e più piccolo del mondo, fondato da Papa Giulio II il 22 gennaio 1506, è responsabile della protezione del Papa e della sua residenza. Guidato dal colonnello Christoph Graf, ha il compito di controllare gli accessi al Vaticano e al Palazzo Apostolico, di garantire l’ordine e la rappresentanza durante le cerimonie papali e i ricevimenti di Stato e di proteggere il Collegio cardinalizio durante la sede vacante. Il Corpo comprende guardie provenienti da tutte le regioni linguistiche della Svizzera. La maggior parte dei membri del Corpo proviene dal Cantone di Friburgo (17), seguito dai Cantoni di Vallese (16) e San Gallo (13). Lunedì prossimo, i 34 nuovi alabardieri presteranno il solenne giuramento in lingua tedesca (16), francese (16), italiana (2), o romancio (2) secondo la loro provenienza.

Fonte Ansa4