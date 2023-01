Los Angeles, strage in discoteca durante il Capodanno cinese

Almeno nove morti durante i festeggiamenti per il Capodanno cinese in una discoteca di Los Angeles. Vittime di una sparatoria messa in atto da un uomo armato da una pistola semiautomatica con diversi caricatori. Probabile anche l’impiego di altre armi.

Strage a Los Angeles

Nove persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Monterey Park, ad una quindicina di chilometri dal centro di Los Angeles, fra la folla che partecipava ai festeggiamenti del Capodanno lunare.

Lo scrive sul suo sito web l’agenzia Associated Press citando fonti di polizia.

La sparatoria è avvenuta a West Garvey Avenue intorno alle 22:22 di ieri sera (le 7:22 in Italia) , ha precisato il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. Seung Won Choi, proprietario di un ristorante di fronte a dove è avvenuta la sparatoria, ha detto al Los Angeles Times che tre persone si sono precipitate nel suo ristorante e gli hanno detto di chiudere a chiave la porta perché c’era un uomo con una pistola semiautomatica nella zona, che aveva con sé anche diversi caricatori di munizioni. Wong Wei, che vive nelle vicinanze, ha a sua volta detto allo stesso giornale che una sua amica era andata in discoteca e ha visto un uomo armato e tre corpi: due donne e una persona che ha detto essere il direttore del club. Il killer, ha aggiunto, aveva un fucile e sembrava sparare indiscriminatamente.

(In aggiornamento)

Fonte: Ansa