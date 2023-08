Legalità e giochi per 23 bambini del quartiere Zen2

Alcuni bambini dei quartiere Zen2 di Palermo, accompagnati dai genitori sono stati accolti al lido del carabiniere per una giornata all’insegna del mare, della legalità e del divertimento

I bambini coinvolti sono 23

Il lido del carabiniere di Isola delle Femmine ha aperto oggi i suoi cancelli a 23 bambini del quartiere Zen2 di Palermo grazie a un’iniziativa dell’arma dei carabinieri di Palermo e Fondazione “L’Albero della Vita”.

Mare, tuffi, tanto divertimento, attività educative e gioco. Questi gli elementi principali che hanno caratterizzato la giornata dei bambini coinvolti nel progetto “Varcare la Soglia”, che grazie all’Arma hanno potuto vivere un’esperienza unica.

Un cambiamento culturale

Un lavoro portato avanti a partire dal 2016 dalla Fondazione “L’Albero della Vita” a Palermo, che ha visto da subito e in maniera continuativa la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. I risultati raggiunti in questi anni dimostrano quanto sia importante operare in sinergia per portare un effettivo cambiamento a livello culturale che permetta ai bambini del quartiere, ma anche alle loro famiglie, di poter guardare con lenti diverse il mondo.

Fleres: “Educazione alla legalità come servizio quotidiano”

La giornata al lido è solo l’ultima delle tante iniziative del percorso che Fondazione L’Albero della Vita porta avanti con l’Arma dei Carabinieri, una delle attività all’interno di “ImpariAmo”, il laboratorio di potenziamento didattico che permette di supportare i bambini e le bambine, insieme alle loro famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. “Siamo molto orgogliosi della sinergia sviluppata in questi anni con l’Arma dei Carabinieri. Stiamo portando avanti un lavoro molto importante anche a livello culturale e i risultati raggiunti lo dimostrano – ha dichiarato Serena Fleres, coordinatrice del progetto Varcare La Soglia Palermo di Fondazione L’Albero della Vita –. Non è mai facile sradicare pregiudizi e preconcetti, eppure in questi anni con un lavoro continuativo di educazione alla legalità, passo dopo passo siamo riusciti a decostruire l’immagine e la narrazione negativa che i bambini avevano dei carabinieri, che nei loro vissuti erano figure negative. Vedere oggi in spiaggia bimbi e carabinieri giocare insieme, i loro genitori divertirsi e godersi la giornata è stato certamente motivo di orgoglio. Perché dimostra che siamo sulla giusta strada e che l’educazione alla legalità deve essere intesa e vissuta come servizio quotidiano. Ed è proprio questo che facciamo insieme ogni giorno”.

Quasi due milioni di minori vivono in povertà assoluta

“Varcare la Soglia” è il programma nazionale promosso da Fondazione l’Albero della Vita che dal 2014 contrasta la povertà in Italia in modo concreto e differente. Sono 1.750 milioni i minori che vivono in povertà assoluta, secondo le stime dell’Istat sul 2021. Il programma è attivo a Milano, Genova, Perugia, Catanzaro, Napoli e Palermo e aiuta le famiglie in difficoltà economica a superare il momento difficile e ricostruirsi una vita nuova e felice.

Fonte: Angesir