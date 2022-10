Lavrov: “L’Occidente non riuscirà a distruggere l’economia russa”

“L’Occidente non riuscirà mai a distruggere l’economia russa: è quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, secondo quanto riferito dalla Tass. “Non sono riusciti a fare a pezzi l’economia russa, che è ciò che Obama sognava. E non ci riusciranno mai”, ha affermato Lavrov nel corso di un’intervista al giornale Argumenty i Fakty. “Quello che volevano far passare a noi sta iniziando ad accadere nei loro Paesi. Diversi Paesi europei stanno affrontando prezzi in forte aumento, redditi in calo e scarsità di energia. Gli scienziati politici parlano già di una crescente minaccia di sconvolgimenti sociali. I benefici della civilizzazione a cui sono abituati si stanno trasformando in un privilegio per gli europei. Questo è il prezzo che la gente comune sta pagando per la russofobia dei suoi politici“, ha aggiunto.

Guerra nucleare inaccettabile per la Russia

Il ministro Lavrov, inoltre, ha affermato che la Russia si è impegnata a rispettare la dichiarazione delle cinque potenze nucleari secondo cui la guerra nucleare è inaccettabile. Lavrov, inoltre, ha affermato che l’Occidente usa bugie e manipolazioni per dipingere la Russia come fonte di minacce nucleari ed ha sottolineato la natura difensiva della politica di deterrenza nucleare di Mosca.

Gli Usa abbandonino le pretese di dominio globale

Washington deve abbandonare le proprie pretese di dominio globale se si vuole spezzare il “circolo vizioso” nelle relazioni tra la Russia e gli Stati Uniti, ha detto Lavrov nel corso dell’intervista con Argumenty i Fakty. “E’ possibile spezzare questo circolo vizioso? Certamente sì. Per poter andare avanti, Washington deve lavorare seriamente sui propri errori e abbandonare le proprie pretese di dominio globale. Dovrebbe anche trarre le conclusioni dai suoi falliti tentativi di interferire nei nostri affari interni“, ha concluso Lavrov.

