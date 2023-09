Lagarde: una transizione “eco ordinata” per combattere l’inflazione

La presidente della Bce, Christine Lagarde, è intervenuta alla conferenza di Parigi congiunta con Bei e Iea, ha affermato che una transizione ecologica “ordinata” aiuta a contenere l’inflazione.

L’intervento della Lagarde alla conferenza di Parigi

Una transizione ecologica “ordinata” aiuta anche a contenere le dinamiche dell’inflazione: Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde alla conferenza di Parigi congiunta con Bei e Iea. “Gli ultimi anni – spiega – hanno mostrato come prezzi volatili dell’energia e cambiamenti nei mercati possono avere significativi riflessi per le dinamiche dell’inflazione“. La Lagarde ha quindi sottolineato come ci siano tre elementi chiave per una transizione “morbida”: “Evitare di procrastinare le azioni”, “comprendere le sfide” e condividere “i costi in maniera equa”. La Lagarde ha ricordato come le misure di bilancio “per mettere un tetto ai prezzi dell’energia e supportare i redditi sono state efficaci nel contenere l’inflazione aggregata e ridurre le diseguaglianze”. Dei nuovi studi effettuati dalla Bce, ha rilevato, “hanno evidenziato come queste misure abbiano compensato le famiglie dell’area euro per circa un terzo delle loro perdite” e, in alcuni paesi, le perdite sono state “pienamente coperte”. “La crisi energetica è stato un evento eccezionale – ha aggiunto – e speriamo che non avremo bisogno di una tale grande esborso in bilancio in futuro. Ma questa esperienza – ha ribadito – ci suggerisce che per assicurare l’equità della transizione, delle misure temperanee che aiutino le persone più vulnerabili dovrebbero rimanere uno degli strumenti” a disposizione.

Fonte Ansa